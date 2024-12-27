В 2023 году риску бедности в Латвии были подвержены 399 тысяч жителей, или 21,6%, что на 0,9 процентного пункта меньше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные опроса жителей, проведенного Центральным статистическим управлением (ЦСУ) в 2024 году.

В статистическом ведомстве отметили, что по урвоню доходов эти жители Латвии в прошлом году находились за чертой риска бедности.

Риск бедности в прошлом году снизился у работающих трудоспособного возраста, то есть у населения в возрасте от 18 до 64 лет: доля таких людей составила 8,5%, что на один процентный пункт ниже по сравнению с 2022 годом.

В ЦСУи отмечают, что высокий риск бедности в прошлом году был у жителей предпенсионного возраста, то есть у населения в возрасте от 55 до 64 лет - таких было 22,8%. Особенно высокий риск бедности наблюдался среди жителей в возрасте от 60 до 64 лет - 25,5%.

В прошлом году с увеличением доходов вырос и порог риска бедности, достигнув 641 евро в месяц для домохозяйства, состоящего из одного человека, тогда как в 2022 году порог риска бедности составлял 563 евро в месяц. Для домохозяйств с двумя взрослыми и двумя детьми до 14 лет порог риска бедности в 2023 году достиг 1346 евро в месяц против 1182 евро в месяц в 2022 году.

Наибольший удельный вес жителей, подверженных риску бедности, был в Латгале (32,7%), а самый назкий - в Риге (14,2%). В Видземе риску бедности были подвержены 29,8%, в Курземе - 26,6%, а в Земгале - 22,2% населения.

Рриск бедности в прошлом году вырос у менее защищенных групп населения: у безработных в возрасте от 18 до 64 лет риск бедности в прошлом году достиг 57,7%, что по сравнению с 2022 годом больше на 4,1 процентного пункта; у пожилых людей в возрасте от 65 лет - 41,4%, что больше на 1,3 процентного пункта; у домохозяйств с одним взрослым и находящимися на его иждивении детьми - 20,8%, что выше на 1,3 процентного пункта.

А у пожилых (65 лет и более) жителей Латвии, которые живут одни, риск бедности несколько снизился - с 67,8% в 2022 году до 66,3% в 2023 году.

Для остальных жителей риск бедности сохранился без существенных изменений.

В устранении риска бедности большое значение имеют социальные трансферты, включающие как целевую поддержку государства и самоуправлений, так и пенсии, которые образуются за счет взносов социального налога, сделанных за всю жизнь. Однако по сравнению с предыдущими годами их влияние на доходы населения немного уменьшилось, отмечают в ЦСУ.

В прошлом году социальная поддержка снизила долю населения, подверженного риску бедности, на 16,2 процентного пункта, тогда как в 2022 году - на 18,1, в 2021 году - на 18,2, а в 2020 году - на 17,1 процентного пункта. Без влияния социальных трансфертов - без обеспечения государственной и муниципальной поддержки, в том числе без выплаты пенсий по старости - в 2023 году риску бедности оказались бы подвержены 37,8% населения.

Данные получены из опроса ЦСУ о доходах и условиях жизни, который проводился с 31 января по 30 июня 2024 года. В опросе приняли участие 10 500 респондентов в возрасте от 16 лет из 6000 домохозяйств.

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