Государственная канцелярия объявила конкурс на должность директора секретариата председательства Латвии в Совете Евросоюза с зарплатой 5000 евро, сообщает агентство LETA.

Следующее председательство Латвии в Совете ЕС ожидается в 2028 году. Первое председательство Латвии в Совете ЕС состоялось в первой половине 2015 года. Тогда соответствующий секретариат возглавляла дипломат Инга Скуйиня.

От претендентов на должность ожидается знание языков, соответствие требованиям нескольких законов, высшее образование, не менее четырех лет опыта работы на руководящей должности в учреждении госуправления или международной организации, опыт построения сотрудничества с государственными и зарубежными учреждениями, латвийскими и иностранные экспертами, предпринимателями, исследователями, представителями СМИ и общества, как минимум опыт работы с вопросами ЕС на уровне директора департамента, понимание структуры и основных принципов госуправления, административного процесса и бюджетного планирования.

От кандидатов также ожидается системный подход к решению вопросов и способность воспринимать и анализировать сложные и большие объемы информации в различных областях, способность самостоятельно принимать решения, отличное стратегическое планирование, коммуникативные и презентационные навыки, безупречная репутация.

Директору секретариата будет обеспечена ежемесячная зарплата в размере 5025 евро до уплаты налогов, социальных гарантий, медицинского страхования, а также "система мотивирующих бонусов по достигнутым результатам работы".

Заявки претендентов принимаются до 17 января 2025 года.

В конце октября правительство приняло решение о создании нового государственного административного учреждения для организации председательства Латвии в Совете ЕС - секретариата председательства Латвии в Совете ЕС, обеспечивающего 15 рабочих мест.

Секретариат будет существовать до завершения координационной работы президентства 30 июня 2029 года. Секретариат будет подчиняться министру иностранных дел и будет обеспечивать координацию на национальном уровне между учреждениями государственного управления во время подготовки и председательства Латвии в Совете ЕС.

В следующем году в секретариате первоначально планируется создать десять срочных должностей, в частности - должности директора секретариата, координатора по связям, юрисконсульта, главного бухгалтера и помощника по управлению секретариата.

С 1 июля 2025 года будут созданы пять дополнительных должностей - заместителя директора секретариата, партнера по управлению персоналом, сопровождающего информационных систем, финансиста и старшего юриста.

Финансирование, необходимое для обеспечения работы Секретариата на 2025 год, будет перераспределено из зарезервированного бюджетным отделом финансирования. Средства Секретариата будут складываться из гранта основного бюджета государства за счет общих доходов, пожертвований и подарков, финансовой помощи иностранных и международных организаций.

В функции секретариата входят: координация подготовки программы и расписания мероприятий президентства, решение административных, материально-технических, финансовых вопросов и вопросов безопасности, связанных с организацией президентства, подготовка и реализация культурных мероприятий и т.п.

Секретариат также будет осуществлять закупки для обеспечения организационной деятельности президентства Латвии в ЕС, координации сотрудничества с международными организациями, представителями общественности для привлечения средств для софинансирования мероприятий или услуг, координации приема делегаций, оказания поддержки в организации мероприятий президентства за рубежом и т.д.

Правительство решило, что из перераспределенного финансирования в размере 1,4 миллиона евро 443 432 евро будут перечислены на программу "Обеспечение работы секретариата председательства Латвии в Совете ЕС", а еще один миллион евро будет передан программе "Обеспечение председательства Латвии в Совете ЕС (министерские меры)".

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