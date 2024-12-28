C 1 января 2025 года вступят в силу поправки в Закон о дорожном движении, которые предусматривают оперативное направление информации владельцу транспортного средства, если техническими средствами будет установлено, что транспорт в момент нарукшения ПДД не прошел технический осмотр или не оформлено обязательное гражданское страхование (полис ОСТА).

Цель уведомления CSDD – как можно скорее предотвратить повторные нарушения правил дорожного движения, продолжая использовать транспортное средство, не имеющее действующего техобслуживания или полиса ОСТА, сообщает пресс-служба Дирекции безопасности дорожного движения.

Ожидается, что более широкая доступность информации позволит снизить количество случаев неоднократного штрафования водителей за нарушения правил дорожного движения, связанные с действительностью техосмотра или отсутствием ОСТА, которые последовательно фиксировались техсредствами в течение короткого периода времени.

CSDD отправит уведомление о нарушении на зарегистрированный адрес электронной почты, указанный владельцем транспорта в e-CSDD. Если владелец не указал адрес электронной почты в e-CSDD, то информационное сообщение не будет отправлено.

Информационное сообщение о зафиксированном нарушении на дороге будет содержать следующую информацию:

Зафиксированное нарушение – транспорт не подвергался государственному техническому осмотру в установленный срок / транспорт не имел обязательного страхованию гражданской ответственности владельца (OCTA) (указано одно или оба нарушения, если они зафиксированы одновременно);

Место фиксации нарушения ПДД;

Дата и время записи;

Марка транспортного средства и его регистрационный номер.

Также в сообщении напомнят, что "собственник, владелец или хранитель транспорта обязан принять меры, чтобы транспортные средства, не прошедшие получившие разрешение на участие в дорожном движении или которым участие в дорожном движении запрещено, в дорожном движении не использовались.

Информацию о проведённом государственном техосмотре транспорта и сроке его проведения можно проверить в электронных услугах CSDD https://e.csdd.lv/chkta, а информацию о состоянии и сроке обязательного страхования ОСТА - на сайте https://services.lv/lv/CheckOCTA .

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