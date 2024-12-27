С 3 февраля по 31 марта 2025 года проживающие в Латвии граждане России должны будут зарегистрироваться для сдачи экзамена на знание государственного языка, чтобы запросить статус постоянного жителя Евросоюза. Об этом сообщает агенство LETA со ссылкой на проект постановления, представленный на утверждение в правительстве.

Летом 2024 года в Латвии вступили в силу поправки к иммиграционному закону, обязывающие граждан России подать документы для получения статуса постоянного жителя ЕС до 30 июня следующего года.

Кроме того лица должны представить свидетельство об успешной сдаче экзамена по государственному языку. Как и прежде, знание латышщского языка потребуется для лиц в возрасте до 75 лет.

С 3 февраля по 31 марта 2025 года гражданам РФ необходимо будет подать в центр Государственного языка (VISC) заявление в формате электронного документа, подписанное электронной подписью и с указанной датой. Заполненную форму необходимо будет отправить на официальный адрес электронной почты VISC или по почте.

Планируется, что проверки по латышскому языку пройдут с 1 апреля по 15 мая 2025 года в соответствии со временем и местом, указанными VISC.

При необходимости граждане России смогут зарегистрироваться на повторную проверку госязыка до 16 июня 2025 года и сдать его до 30 сентября. В этом случае документы на получение статуса постоянного жителя ЕС можно подать до 31 октября 2025 года.

Если проживающий в Латвии гражданин РФ не сдал проверку по латышскому языку до 30 сентября, то ему предстоит пройти экзамен по общей очереди, начиная с 1 октября 2025 года, говорится в проекте постановления.

Планируется, что в следующем году 2494 гражданам РФ потребуется сдать проверку по государственному языку для получения постоянного вида на жительство в ЕС.

В сентябре 2023-го Сейм принял поправки к Закону об иммиграции, которые определили, что граждане РФ, подавшие заявление, но не сдавшие экзамен по латышскому языку (или не сдававшие его по уважительным причинам), могут получить вид на жительство на срок до двух лет.

Это не коснулось тех российских граждан, которые получили вид на жительство в соответствии с так называемым законом об иностранцах и для которых знание языка до сих пор не требовалось.

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