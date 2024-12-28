В Латвии впервые проведена малоинвазивная торакоскопическая операция по изолированию ушка левого предсердия, сообщили агентству ЛЕТА в рижской клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS).

Операция была проведена двум пациентам в центре кардиохирургии в декабре. Операции провел гостевой хирург из Германии Гез Хорват с участием специалистов PSKUS.

Обе операции в больнице П.Страдиня прошли успешно и без существенных осложнений, считают медики больницы.

Операции проводились под общей анестезией, без искусственного кровообращения, через небольшие разрезы. Такой подход помогает пациентам быстрее выздороветь и снижает риск осложнений, которые вызывают полостные операциии, сообщили в PSKUS

При операции ассистировали торакальный хирург Криста Григоровича, кардиохирург Артур Корис и резидент кардиохирургии Диана Калниня. В команду также вошли операционные сестры Ренате Орбитане и Ингуна Тихановска, а анестезию обеспечили Ивита Фрейберга и анестезионная сестра Илзе Иришина.

Цель операции - предотвратить образование тромбов в ушке левого предсердия сердца, а также обеспечить электрическую изоляцию предсердия от ушка, что может существенно улучшить качество жизни пациентов с аритмиями редкой формы, пояснил руководитель центра кардиохирургии КУБС Петерис Страдиньш.

Торакоскопическое изолирование ушка предсердия - это малоинвазивная операция на сердце, которая снижает риск инсульта у пациентов с нарушениями сердечного ритма и которые имеют противопоказания к применению антикоагулянтов.

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