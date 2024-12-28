Елгавское самоуправление выплатило пособия на общую сумму 895 977 евро владельцам жилья, пострадавшего в результате стихийного бедствия, произошедшего 28 и 29 июля, сообщило агентство LETA.

Всего от владельцев частных домов и квартир было получено 375 заявлений о нанесённом ущербе в результате наводнения и бури. Некоторые владельцы жилья позже отозвали свои заявления, а по некоторым объектам заявления подали юридические лица, которые, согласно закону, не могли претендовать на это пособие.

В итоге пособие было выплачено 347 владельцам жилья. Большинство из них получили максимальную сумму пособия — 3000 евро. Наименьшая выплаченная сумма составила 51 евро — эта сумма была выделена на устранение незначительных повреждений крыльца дома. В другом случае пособие составило 60 евро — для ремонта штукатурки фасада дома на площади три квадратных метра.

Самоуправление продолжает расчёт пособий за повреждения общих помещений многоквартирных домов, пострадавших от наводнения. Всего было подано 84 заявления, касающихся многоквартирных домов. Здания осмотрены, проводится процесс оценки, после чего будет принято решение о выплате пособий.

Изначально поддержка жителям оказывается за счёт муниципального бюджета, чтобы затем претендовать на софинансирование из государственного бюджета в установленном процентном соотношении для покрытия этих расходов. Поэтому на заседании думы в октябре были внесены изменения в бюджет самоуправления для выделения средств на выплату пособий жителям.

Как сообщалось ранее, в конце июля в Латвии произошёл шторм и сильные ливни, которые нанесли значительный ущерб в Елгаве, Юрмале, Риге.

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