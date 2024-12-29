С постепенным отказом от русского как второго иностранного языка школам в Латвии требуется все больше преподавателей других иностранных языков. Поэтому сейчас подготовкой учителей для латвийских школ заняты не только вузы, но и Рижский институт Гёте и Институт Франции, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио 4.

Русский язык остается самым популярным среди школьников вторым иностранным языком. Тем более, есть школы, в которых не предлагается возможности изучать другие иностранные языки, кроме русского и английского.

C 1 сентября 2026 года школы больше не смогут предлагать уроки русского языка, и закончить его изучать смогут только те, кто уже начали. Спрос на учителей русского резко упадет, и понадобятся преподаватели других, до сих пор менее популярных языков. Парламентский секретарь Министерства образования и науки Силвия Аматниеце не смогла сказать ЛР4 точно, хватит ли к тому моменту необходимых педагогов.

"Времени действительно не много, и стоит отметить, что еще год или два назад мы не планировали и не предполагали, что так будет. Сейчас это решение накладывает известные ограничения, и в целом меняет ситуацию. Поэтому мы в министерстве много работали за последний год, заключали партнерства, сотрудничали с партнерами, искали помощи в программе Mācītspēks", - сказала Аматиеце.

В программе Mācītspēks в течение года квалификацию учителя, параллельно работая в школе, могут получить те, у кого уже есть высшее образование. Среди тех, кто поступил на программу в этом году, много учителей английского, как и в вузах. И всего несколько готовятся быть учителями немецкого, испанского или французского.

Учителям русского языка тоже предлагают пройти переквалификацию, заявила Аматниеце. По ее словам, многие заинтересованы в переобучении, в том числе и на не связанные с языками предметы.

Помощь Латвии с педагогами иностранных языков также оказывают Институт Гете и Институт Франции.

В Институте Гете сейчас не хватает мест для всех желающих освоить профессию учителя немецкого. Учитель Вентспилсской первой начальной школы Монта Елинска учится в Институте Гете с сентября и уже сама начала преподавать.

"Я рассказываю своим детям, что я и учитель, и ученик. Делаю по вечерам дополнительные домашние задания, так как нам там задают модули, и в течение недели нужно выполнить конкретное число. Я стараюсь дома это понемногу делать, чтобы не скопилось много", - сказала Елинска. Она уверена, что для учителей немецкого работа всегда найдется.

Посол Германии в Латвии Гудрун Маслох заявила, что Германия с удовольствием участвует в развитии возможности изучать немецкий в Латвии.

"Мы рады, что было принято решение изменить порядок изучения иностранных языков в школах и обратить большее внимание на официальные языки Евросоюза. Это крупная возможность для того, чтобы немецкий язык распространился в Латвии", - сказала Маслох.

Директор Института Франции в Латвии Матье Лепорини рассказал, что в его институте также уже обучаются школьные педагоги по программе "Добрый день, французский язык!".

Продолжается и запись в группы для педагогов со сравнительно низким уровнем знания языка. Обучение проходит удаленно, и французское правительство выделило средства на ближайшие три года. Лепорини надеется на софинансирование от Латвии в будущем.

Министерство образования продолжает встречаться с партнерами, чтобы найти поддержку в подготовке учителей иностранных языков.

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