В новогодние праздники в Латвии возможно затопление пойм и низин, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

До наступления Нового года прогнозируется теплая погода с осадками. В бассейне Даугавы продолжат таять снег и лед.

Изменения уровня воды в реках во многом будут зависеть от количества осадков, местами возможно затопление пойм и низин, особенно на реках Курземе и Видземе.

В настоящее время реки на территории Латвии в основном свободны ото льда. В верхнем и среднем течении Даугавы (Двины) была более холодная погода, поэтому сегодня утром на Двине возле Суража и Уллы по-прежнему сохранялся ледяной покров с полыньями.

За минувшие сутки на Двине от Суража до Полоцка уровень воды поднялся на 2-18 см, а на участке от Верхнедвинска до Вайкуляни - на 1-2 см. На участке Ерсика-Екабпилс уровень воды колебался.

Уровень воды в реках бассейна Даугавы в основном понизился на 1-22 см, а в Педедзе возле Литене уровень воды повышался на 12 см в сутки.

В Гауе и реках ее бассейна уровень воды понизился на 2-19 см, местами колебался, а в Вайдаве возле Апе уровень воды повышался на 6 см в сутки.

Уровень воды в реках Салацкого бассейна колебался в пределах 3 см, а в Руе у Вилниши уровень воды понижался на 14 см в сутки.

В реках Лиелупского бассейна уровень воды в основном понизился на 1-29 см, а местами уровень воды колебался или повышался незначительно.

Уровень воды в курземских реках в основном понизился на 3-25 см, а в Ирбе у Вичаки уровень воды продолжал повышаться на 7 см в сутки. С 14 декабря в Ирбе у Вичаки уровень воды поднялся уже на 175 см.

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