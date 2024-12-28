Балтийский центр развития СМИ в сотрудничестве с порталом Delfi объявляет о проведении Балтийского молодежного "Медиатона" - хакатона для тех, кому интересны медиа и критическое мышление. "Медиатон" пройдет 1 февраля 2025 года в Риге.

Участники должны будут создать медиаконтент, направленный на молодую аудиторию, с акцентом на элементы медиаграмотности - критическое мышление, проверку фактов, "разрушение" мифов и дезинформации. Победители получат ценные призыв. Претенденты, которые будут включены в шорт-лист, примут участие в медиа-тренинге Delfi 18 января. Заявки принимаются до 10 января 2025 года.

В "Медиатоне" могут принять участие молодые люди в возрасте 18-23 лет, которые интересуются созданием актуального, подтвержденного фактами и прошедшего критическую оценку медиаконтента. После этапа отбора они получат возможность принять участие в тренинге от Delfi 18 января 2025 года (темы: критическое мышление, проверка фактов, основы мобильной журналистики, визуализация данных и маркетинг в социальных сетях). 1 февраля участники отправятся в Ригу, чтобы вместе с другими молодыми людьми из стран Балтии принять участие в "Медиатоне". Он пройдет в креативном пространстве Kalnciema kvartāls.

Проект поможет участникам получить новые навыки в производстве контента под руководством профессионалов, а также завести ценные знакомства в медиасреде.

Каждый участник команды-победителя получит ценный приз: новый Apple iPad 10,9 + Apple Pen второго поколения (в сотрудничестве с Latvijas Mobilais Telefons). Без ценных призов не останутся и все остальные участники.

Заявки для участия в проекте латвийские участники могут подавать да 10 января 2025 года. От Латвии на "Медиатон" (он будет проходить на английском языке) отправятся 10 молодых людей. Перед этим они пройдут тренинг в Delfi (на латышском языке).

Балтийский молодежный "Медиатон" организован в рамках проекта Балтийского центра взаимодействия борьбе с информационным нарушениям (BECID). Его партнерами являются Балтийский центр развития СМИ, Delfi в Латвии, Литве и Эстонии, а также Тартуский университет в сотрудничестве с Re:Baltica.

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