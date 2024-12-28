Уволена советница министра экономики Виктора Валайниса по коммуникации Катрина Ильинска, подтвердила агентству LЕТА Ильинска.

Ильинска приступила к работе советника министра экономики 9 сентября этого года.

На платформе "X" Ильинска отметила, что в субботу ее последний рабочий день в Министерстве экономики, так как министр уволил ее за публикацию в "Х", в которой Ильинска указала на недочеты в руководящих принципах по коммуникации госуправления.

В сегоняшнем посте Ильинска сослалась на комментарий министра о том, что премьер-министр Эвика Силиня восприняла вышеупомянутую публикацию Ильински как нападки на себя и свою команду. "Якобы остановились все его [Валайниса] вопросы в коалиции и растет недоверие. Этот аргумент кажется мне достоверным, потому что если коалиция стоит не на делах, а на ограничениях свободы слова, то, конечно, каждый твит может ее раскачать", - заявила Ильинска.

В соцсети "LinkedIn" Ильинска написала о себе, что работает в коммуникационной отрасли с 2006 года, когда она стала специалистом по связям с общественностью в "Admirāļu klubs". Позже Ильинска работала журналистом в информационном агентстве BNS, газете "Dienas Bizness" и журнале "Forbes Latvija". Затем стала заместителем главного редактора латвийского издания "Forbes", а также руководителем редакции Балтии, а с 2014 по 2019 год работала с партией "Согласие", обеспечивая публичную коммуникацию.

Архив агентства ЛЕТА свидетельствует, что в 2019 году Ильинска вернулась в "Forbes", который в том году возобновил издание журнала в Латвии в сотрудничестве с принадлежащим Ильинске ООО "Business Magazine". Компания Ильински издавала журнал пять лет, пока не истек срок лицензии на приобретенную франшизу.

В этом году в начале апреля у предприятия образовалась задолженность по администрируемым Службой госдоходов налогам в размере 69 700 евро, в начале июня долг сократился до 60 000 евро, однако в этом году 9 декабря долг снова достиг почти 69 000 евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv".

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