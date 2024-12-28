На высокой ели в Гризинькалнсе поселился ястреб-тетеревятник, сообщили агентству LETA представители предприятия Rīgas meži.

Это птица среднего размера из семейства ястребиных, которая в последние годы все успешнее адаптируется к городской среде.

Как сообщил оператор коммунальной техники Dārzi un parki Марис Угайнис, с появлением ястреба-тетеревятника в Гризинькалнсе больше не будет заметного хаоса, создаваемого воронами, который то и дел возникает в других рижских парках.

По наблюдениям сотрудников парка, в Гризинькалнсе гнездятся два ястреба-тетеревятника, в то время как в Риге насчитывается около 40 пар ястребов-тетеревятников, и в последние годы их число немного увеличивается.

Ястребы-тетеревятники приспособились к городской жизни, потому что здесь много пищи и мест для гнездования.

Как сообщил агентству LETA орнитолог Руслан Матрозис, в Риге ястребы-тетеревятники встречаются сравнительно часто, а в окрестностях столицы - еще чаще.

Ястребы-тетеревятники могут гнездиться в любой части города, где есть леса и парки.

Практически в любом месте города, где в небе можно увидеть летящих голубей, велика вероятность того, что за ними будет лететь ястреб-тетеревятник. Считается, что голуби 0 основная пища ястребов.

Помимо ястребов-тетеревятников, в столице были замечены ястребы-перепелятники, соколы и совы, хотя этих птиц не часто могут заметить люди, если они не погибли и не упали, например, врезавшись в окна здания.

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