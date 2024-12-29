В Юрмале завершено строительство спортивной площадки, начатое прошлой осенью в Яундубулти, на улице Лиелупес, 17, возле Пумпурской средней школы. Стоимость строительства составила 1,3 миллиона евро, сообщили агентству LETA в самоуправлении города.

Спортивная площадка уже доступна для занятий спортом учащихся Пумпурской средней школы, Юрмальской спортивной школы и воспитанников Юрмальской футбольной школы.

На спортивной площадке построен новый стадион с футбольным полем с искусственным покрытием, огороженной баскетбольной площадкой с двумя стационарными баскетбольными кольцами и площадкой для пляжного волейбола. На стадионе также есть четыре беговые дорожки, сектор для прыжков в длину и комплекс уличных тренажеров.

На территории площадки установлены пешеходные дорожки, новое энергосберегающее освещение, велостоянки, скамейки и урны, сделан новый забор. В целях безопасности установлены камеры видеонаблюдения.

Общая площадь строительства спортивной площадки составляет 10 822 квадратных метра.

Строительные работы в Юрмале выполнила фирма SIA "MT sēta", реализовав проект строительства, разработанный SIA "Garants-Rīga". Общая стоимость проекта составляет 1,3 миллиона евро.

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