В Латвии наблюдается значительный рост спроса на лабораторные исследования для диагностики инфекций, вызываемых микоплазмами Mycoplasma pneumoniae. B сентябре в Centrālā laboratorija было проведено около 500 исследований, в ноябре их число уже превысило 2000, а к концу декабря сделано более 1300 исследований.

Наблюдаемая тенденция указывает на рост распространения инфекций и подчеркивает необходимость точной и оперативной диагностики для эффективного предотвращения вызываемых ими осложнений.

Видов микоплазмов много, однако заболевание чаще всего возбуждает Mycoplasma pneumoniae, которая вызывает инфекции верхних или глубоких дыхательных путей. Симптомы заболевания изначально могут быть похожи на простуду или легкий бронхит: воспаленное горло, кашель, небольшая лихорадка.

Но если болезнь вовремя не диагностируется и не лечится, она может развиваться до более тяжелых форм, таких как воспаление легких (пневмония). Инфекции дыхательных путей, вызванные микоплазмами, особенно опасны для пациентов групп риска, в том числе для детей, людей старшего возраста и лиц с хроническими респираторными или иммунными заболеваниями.

Микоплазмоз, возбуждаемый микроорганизмом Mycoplasma pneumoniae, является воздушно-капельной инфекцией, и важную роль в предотвращении заболеваний играет профилактика. Чтобы уменьшить распространение микоплазменной инфекции, рекомендуется соблюдать гигиену дыхательных путей: регулярно мыть руки, избегать тесного контакта с больными людьми и проветривать помещения.

В медицинских лабораториях Латвии сейчас доступны различные тесты по диагностике микоплазмы. Например, тесты на полимеразную цепную реакцию (ПЦР). С их помощью можно определить ДНК Mycoplasma pneumoniae на всех фазах инфекции.

С помощью серологических тестов можно определить специфические антитела класса IgM и IgG, которые дают возможность различать фазы острой или затянувшейся болезни.

Пациентов приглашают воспользоваться этой возможностью, чтобы следить за состоянием своего здоровья, вовремя диагностировать и лечить инфекцию и предотвратить возможные осложнения. Для корректной интерпретации результатов обследования нужно консультироваться со своим лечащим врачом.

Специалист по легочным заболеваниям, главный врач стационара Рижской Восточной клинической университетской больницы "Центр туберкулеза и легочных заболеваний" Андра Цируле отмечает: "Распространенность заболеваний, возбужденных бактерией микоплазмы, в этом сезоне значительно возросла по сравнению с предыдущими годами. Это мы наблюдаем в работе больницы — ежедневно в стационар поступают пациенты с пневмонией, вызванной микоплазмой. В этом году это больше именно молодые люди. Такие локальные вспышки заболевания обычно повторяются каждые несколько лет. Люди болеют, на какое-то время получают антитела и иммунитет, но когда этот иммунитет снижается, в обществе наблюдается следующая волна заболеваемости".

Специалисты призывают общество быть внимательным к симптомам респираторных заболеваний, таких как длительный кашель, затрудненное дыхание или усталость, особенно в сезон, когда увеличивается распространение различных респираторных инфекций. Если симптомы сохраняются более нескольких дней или прогрессируют, важно обратиться к семейному врачу или специалисту, а также пройти необходимые обследования, в том числе рентген легких, лабораторные исследования и поставить точный диагноз.

Ассоциированный профессор кафедры инфектологии РУС, член совета Centrālā laboratorija Елена Стороженко подчеркивает: "Доступность исследований является важным шагом для общественного здоровья, так как она позволяет быстро и точно идентифицировать возбудителей инфекций. Сегодня лаборатории в Латвии предлагают современные инструменты тестирования. Лабораторные исследования имеют большое значение, поскольку позволяют начать целенаправленное лечение и предотвратить распространение инфекции в обществе".

"Чтобы эта доступность была эффективной, важно также просвещение общества. Многие до сих пор недооценивают потенциальную опасность инфекций, часто игнорируя симптомы или оставляя их неисследованными, пока ситуация не станет совсем серьезной. Инфекции дыхательных путей, возбуждаемые микоплазмами, также можно диагностировать лабораторно, используя различные методы диагностики", - добавляет Стороженко.

Centrālā laboratorija обеспечивает клинически-диагностические лабораторные исследования широкого спектра в более чем 100 удобно доступных филиалах по всей Латвии. В лаборатории работают более 700 работников.

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