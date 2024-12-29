По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в этом году в Латвии было установлено в 46 раз больше рекордов тепла, чем рекордов холода, сообщает агентство LETA.

До 28 декабря в Латвии было зафиксировано всего семь новых рекордов холода, в то время как число исправленных рекордов максимальной температуры воздуха достигло 324.

Два рекорда холода были побиты в январе и пять - в мае. Количество рекордов минимальной температуры, установленных в этом году, является самым низким за последние годы. В 2023 году было установлено 55 рекордов холода.

Количество побитых рекордов тепла - самое большое с 2020 года, когда было скорректировано 394 рекорда максимальной температуры.

В этом году рекорды тепла были побиты в каждом месяце, меньше всего - в январе и октябре: в каждом из этих месяцев было побито по два рекорда максимальной температуры. В марте было установлено 53 новых рекорда тепла, в апреле - 74, а в сентябре - 87.

По данным метеорологов, самый сильный мороз в этом году был -29,5 градусов 8 января в Даугавпилсе, а самая сильная жара была зафиксирована 28 июня, когда столбик термометра поднялся до +32,9 градусов в Екабпилсе и Мерсрагсе.

Как уже сообщалось, в этом году в Латвии не было ни одной волны холодов, а к ноябрю количество тепловых волн достигло девяти. Десятая волна тепла в этом году была зафиксирована 16-21 декабря.

Декабрь - одиннадцатый месяц подряд со средней температурой выше нормы. 2024 год - один из двух самых теплых в истории латвийских метеонаблюдений; средняя температура этого года составляет около +8,8 градуса, как и в 2020 году.

Климатическая норма среднегодовой температуры воздуха в Латвии на 1991-2020 годы составляет +6,8 градуса. Это на 1,1 градуса выше, чем средняя температура воздуха за период 1961-1990 годов.

Ученые прогнозируют, что во второй половине века среднегодовая температура воздуха в Латвии может превысить +10 градусов. Однако существует и вероятность того, что таяние ледников и увеличение количества осадков из-за глобального потепления могут привести к остановке морских течений в Атлантическом океане, что будет означать резкое снижение температуры в Северной Европе.

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