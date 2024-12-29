31 декабря и 1 января в трех крупнейших городах Латвии - Риге, Даугавпилсе и Лиепае - будет бесплатный общественный транспорт (в Лиепае - только до шести утра среды, 1 января). Кроме того, на в новогоднюю ночь в этих городах предусмотрены дополнительные рейсы транспорта.

Рижские парковки, находящиеся в ведении Rīgas satiksme, 31 декабря и 1 января тоже будут бесплатными (за исключением подземной автостоянки на улице К. Валдемара, 5А), сообщает пресс-служба RS.

Рига

Общественный транспорт

31 декабря и 1 января рижане и гости столицы смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом Rīgas satiksme: в эти дни не нужно регистрировать билет при посадке в автобусы, троллейбусы и трамваи RS.

В ночь с 31 декабря на 1 января около 00.30 и в 2.15 будут организованы дополнительные рейсы по нескольким маршрутам:

для автобусов - на маршрутах 3, объединенных 12, 23, 26 (через Каменный мост), 24, 25, 37, 51 и 53.

для трамваев - на маршрутах 1, 5, 7 и 11.

для троллейбусов - на маршрутах 4, 9, 15, 17 и 18. Чтобы предоставить пассажирам возможность пересадки между разными маршрутами, транспорт, который будет прибывать в центр города около 2.00, с 2.05 до 2.15 (10 минут) будет стоять на остановках (см карту ниже), после чего в 2.15 отправится на конечные остановки.

Fоtо: Rigas satiksme

Парковка

31 декабря и 1 января можно бесплатно пользоваться парковочными местами столичного самоуправления, которыми управляет Rīgas satiksme, за исключением подземной автостоянки на улице К. Валдемара 5А — там парковка будет оплачиваться по действующим тарифам.

30 декабря парковки будут работать по субботнему графику. Оплачивать стоянку в тарифных зонах A, B, C и D нужно будет с 09.00 до 17.00, а в зоне R — с 06.00 до 24.00.

Центры обслуживания клиентов

30 и 31 декабря клиентский центр RS на Стацияс лаукумс, 2 будет работать с 10.00 до 18.00, остальные центры обслуживания клиентов будут закрыты. В первый день нового года, 1 января все клиентские центры будут закрыты.

Более подробную информацию об услугах, предлагаемых Rīgas satiksme, списках маршрутов, типах билетов и других новостях можно получить на сайте rigassatiksme.lv или на страницах предприятия в соцсетях X и Facebook.

Даугавпилс

Депутаты Даугавпилсского совета единогласно поддержали проект решения о бесплатном общественном транспорте на Новый год, сообщает агентство LETA. Решение было принято в горсовете без вопросов и обсуждений.

Мэр города Андрей Элксниньш пояснил в соцсетях, что бесплатно ездить на городском транспорте можно будет 31 декабря и 1 января, чтобы можно было встретить Новый год вместе на площади Виенибас.

Муниципальное предприятие SIA Daugavpils satiksme сообщает, что 31 декабря и 1 января предусмотрены дополнительные поездки на общественном транспорте, а также произойдут изменения в расписании движения.

Ранее стало известно, что в Новогоднюю ночь самоуправление Даугавпилса устроит фейерверк.

В Даугавпилсе массовые мероприятия при встрече Нового года пройдут на площади Виенибас. 31 декабря с 23.00 на площади будет звучать танцевальная музыка, в полночь будут транслировать выступления главных государственных лиц Латвии, затем состоится салют, после чего до 3 часов ночи - концерт группы Citi zēni и танцы.

Лиепая

Весь день 31 декабря и в ночь на 1 января (до 6.00 утра) в Лиепае общественный транспорт традиционно будет бесплатным. Также будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта в ночное время.

После встречи Нового года на площади Рожу будут организованы еще восемь автобусных рейсов от остановки "Лива". В 00.20 и 1.15 будут по два дполнительных рейса по маршруту "Ливу – региональная больница" (как маршрут 6, начиная с остановки "Лива"). А в 00.20 и 1.15 будут по два дополнительных рейса по маршруту "Лива – Кароста".

Также после полуночи 1 января будут организованы дополнительные трамвайные рейсы от остановки "Площадь Рожу" в направлении улицы М.Кемпес по адресу В 00.20 будут выполнены два рейса и в 1.15 – один рейс, при этом в направлении улицы Бривибас в 0,20 и 1,15 будет по одному рейсу.

В Лиепае массовые мероприятия при встрече Нового года пройдут на площади Рожу. 31 декабря в 23.00 начнется праздничный концерт, на котором выступят легендарный Жоржс Сиксна, который порадует своими классическими мелодиями, энергичный Ралфс Эйландс и харизматичная Амината. Ведущими мероприятия станут актеры Лиепайского театра Анете Римкус и Гатис Маликс. Праздничное настроение создаст одна из ведущих девушек-диджеев Латвии - DJ Stocka.

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