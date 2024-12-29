Передвижение судов российского "теневого флота" через Балтийское море должно быть остановлено, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня в интервью британской телекомпании BBC в воскресенье, 29 декабря. Об этом информирует агентство LETA.

Комментируя намерение ужесточить санкции против "теневого флота" российских танкеров, Силиня заявила, что в этом вопросе необходима решительная и коллективная реакция.

Она отметила, что Россия со своим "теневым флотом" может использовать международное право как гибридное оружие, как она уже делает с мигрантами на границе ЕС с Беларусью.

В качестве одного из аргументов, почему к российскому "теневому флоту" следует относиться с особой осторожностью, глава латвийского правительства назвала тот факт, что на задержанном на этой неделе в Балтийском море судне было обнаружено нетипичное для грузовых судов разведывательное оборудование. Это судно обвиняется в повреждении кабелей в Финском заливе между Финляндией и Эстонией.

Эвика Силиня подчеркнула, что атаки на критически важную инфраструктуру региона Балтийского моря должны быть прекращены, и для этого Латвия уже скоординировала свои действия в НАТО, в том числе с новыми членами альянса - Финляндией и Швецией. Глава правительства выразила надежду, что предстоящие встречи на уровне Евросоюза позволят добиться усиления совместных санкций против российского "теневого флота" в ближайшем будущем.

На вопрос, какие санкции следует применить, Силиня ответила, что движение судов российского "теневого флота" через Балтийское море должно быть остановлено.

Говоря о произошедшем на этой неделе случае повреждения подводного кабеля, премьер-министр Латвии высоко оценила реакцию Эстонии и Финляндии на этот инцидент. Она обратила внимание на то, что страны региона Балтийского моря должны иметь возможность задерживать в этих водах суда, которые не соблюдают международное право, и могут представлять угрозу для критической инфраструктуры.

"Мы должны найти способ не допустить пересечения Балтийского моря такого количества судов, которые могут повредить нашу критически важную инфраструктуру", — отметила политик.

При этом она признала, что позиция отдельных стран, таких как Венгрия и Словакия, по этому вопросу может осложнить совместное принятие решений ЕС. Но с такими проблемами в ЕС сталкиваются не впервые.

"Мы очень надеемся, что удастся скоординировать эти санкции по всей Европе...Мы найдем свой путь", - заявила Силиня в интервью Би-би-си. Она добавила, что при отсутствии полного консенсуса в ЕС эффективность санкций в отношении РФ может быть ниже.

Как сообщалось, на этой неделе было начато расследование в отношении танкера "Eagle S" под флагом Островов Кука, который якобы входит в российский "теневой флот", что судно могло повредить якорем кабели электропередачи и связи на днем Балтийского моря.

25 декабря эстонско-финский электрический кабель "EstLink 2" перестал работать, а предприятия связи сообщили властям Эстонии о повреждении трех эстонско-финских кабелей связи.

Еврокомиссия пообещала инициировать новые санкции против "теневого флота" российских танкеров в связи с повреждением подводных кабелей.

В середине декабря министры иностранных дел ЕС согласились ввести санкции в отношении 52 российских судов "теневого флота", которые используются для перевозки российской нефти и нефтепродуктов. В июне ЕС уже включил более 20 судов "теневого флота" РФ в свой санкционный список.

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