За последний год немного увеличилась доля жителей Латвии, которые хотели бы эмигрировать на Запад, если бы у них была такая возможность. Об этом сообщает директор центра изучения общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

В октябре 2024 года этот показатель достиг 37% и приблизился к уровню 2012 года, когда такое желание выразили 38 % населения. 55% респондентов не хотели бы уезжать из Латвии, еще 7% затруднились с ответом.

В прошлом году эти показатели составляли, соответственно, 33%, 61% и 6% респондентов.

По данным SKDS, самый высокий уровень готовности эмигрировать за всю историю измерений был зафиксирован в октябре 2009 года, во время финансового кризиса. Тогда уехать из Латвии были готовы 53% населения. С 2010 года показатель начал снижаться.

В каждом из опросов приняли участие около 1000 респондентов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !