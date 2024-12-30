В 2022 году Рига и Рижский район обеспечили в общей сложности 65,6% валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии. Об этом свидетельствует информация Центрального статистического управления (ЦСУ).

По данным ЦСУ, в 2022 году ВВП Латвии составил 36,1 миллиарда евро, в том числе 65,6% или 23,7 миллиарда евро приходилось на Ригу и Рижский район.

Далее следует Курземе - 10,4% или 3,8 млрд евро, Видземе - 9,1% или 3,3 миллиарда евро, Земгале - 8% или 2,9 миллиарда евро и Латгале - 6,7% или 2,4 миллиарда евро.

При этом самый высокий ВВП на душу населения был в Рижском регионе - 27 600 евро, а самый низкий - в Латгальском регионе - 9 700 евро.

В свою очередь, ВВП на душу населения в Курземе составил 13 600 евро, в Земгале - 12 900 евро, а в Видземе - 11 900 евро.По сравнению с 2021 годом, в 2022 году быстрее всего ВВП рос в Земгальском регионе – на 15,7% или 394,3 млн евро.

Увеличение наблюдалось во всех регионах, но наименьший рост ВВП был в Видземе - на 9,4% или 282,7 млн ​​евро.

В 2022 году среди городов самый высокий ВВП на душу населения - 31 600 евро - был в Риге. На втором месте оказалась Валмиера с 24 300 евро, а на третьем – Лиепая с 17 400 евро на одного жителя.

Далее следуют Резекне - 15 400 евро, Елгава - 14 900 евро, Вентспилс - 14 800 евро, Екабпилс - 12 700 евро, Даугавпилс - 11 900 евро, Огре - 11 100 евро и Юрмала - 9 300 евро на жителя.

Среди краев Латвии самый высокий ВВП на душу населения в 2022 году был в Марупеском крае - 35 800 евро, на втором месте Ропажский край - 26 500 евро, а на третьем месте - Кекавский край - 18 600 евро.

В первую десятку вошли также Смилтенский, Ливанский, Валмиерский, Салдусский, Добельский, Мадонский край и край Айзкрауклес.

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