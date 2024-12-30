Около половины заявлений, поступивших за последние пять месяцев в адрес омбудсмена общественных СМИ Эдмунда Апсалонса, так или иначе касались использования русского языка в общественных СМИ или публикуемого в них контента на русском языке.

Как отмечает омбудсмен, это позволяет сделать вывод, что эти темы также стали основными проблемными вопросами в связи

с общественными СМИ в течение последних шести месяцев.Половина заявлений касалась качества содержания общественных СМИ, и для его оценки необходимо было проанализировать соответствие содержания требованиям, указанным в руководящих принципах общественных СМИ.

В свою очередь, вторая половина заявлений больше затронула вопрос о том, почему в общественных СМИ фиксируется такой контент, которого, по мнению заявителей, там быть не должно, или наоборот - общественные СМИ не говорят о том, что им следует поговорим.

По мнению омбудсмена, эти возражения часто основаны на разных концепциях ценностей, которые заставляют по-разному оценивать, что может быть более, а что менее важно для общества.

Апсалонс считает, что миссия общественных СМИ заключается в том, чтобы работать в интересах всего общества, учитывая многообразие существующих в обществе ценностей, убеждений, интересов и целей, а также стимулируя конструктивные дискуссии, которые позволили бы выражать разные мнения и лучше понять позицию противоположной стороны.

Кроме того, по мнению Апсалонса, задача общественных СМИ состоит в том, чтобы сбалансировать свободу слова и выражения, редакционную автономию и независимость с представлением разнообразия мнений в их содержании, чтобы общественные СМИ могли стать площадкой, где формируется конструктивный диалог между зачастую поляризованными частями общества, а также для формирования конструктивного разговора и сотрудничества между обществом и СМИ, представляющими его интересы.

При этом омбудсмен отмечает, что общественные СМИ созданы в демократическом обществе для того, чтобы представители разных мнений могли найти общие точки соприкосновения и понять друг друга.

С момента вступления в должность в августе 2024 года за первые пять месяцев своей деятельности Апсалонс подготовил 19 заключений и ответил еще на 17 заявлений в виде писем. Таким образом, всего за эти пять месяцев омбудсмен подготовил 36 развернутых ответов о качестве контента общественных СМИ, давая в среднем два ответа в неделю.

Как указывает Апсалонс, сюда не включены ответы на письма по электронной почте, содержание которых относится к "техническим" недостаткам в работе СМИ, таким как внешний вид ведущих телепередач, используемый язык или способ выражения, а также читаемость субтитров, качество изображения или звука.

Оценивая динамику роста количества заявлений особенно за последние шесть месяцев, омбудсмен по общественным СМИ отметил, что по его прогнозам, в следующем году их поток не сократиться, а главной задачей омбудсмена станет умение внимательно и качественно вникать в каждое такое обращение, чтобы подготовить взвешенные и аргументированные заключения.

Омбудсмен отметил что, проанализировав 36 заявлений, на которые он дал ответы в форме заключения или письма, 18 из них касались деятельности Латвийского радио, девять - Латвийского телевидения, шесть - содержания портала Lsm.lv, а еще три касались вопросов, которые относились к общественным СМИ в целом.

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