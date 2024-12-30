В Латвии 61% жителей неудовлетворены шириной парковочных мест на общественных стоянках и стоянках у крупных торговых центров, следует из опроса водителей, проведенного в декабре Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).

В то же время 4% респондентов считают, что нынешние размеры парковочных мест достаточны для удобной парковки транспортного средства, включая открытие дверей, высадку пассажиров и извлечение вещей из салона.

В бюро отмечают, что наибольшие неудобства для водителей и пассажиров создает именно узость парковочных мест, а также действия других водителей, которые паркуют свои автомобили с нарушением правил стоянки.

LTAB напоминает, что в апреле 2021 года на платформе общественных инициатив manabalss.lv была опубликована инициатива

увеличения размеров парковочных мест у общественных объектов. Инициатива собрала необходимые 10 000 подписей, и в феврале 2023 года Комиссия по мандатам, этике и петициям Сейма договорилась поручить правительству до конца 2023 года предложить комплексное решение для более безопасной парковки транспортных средств на стоянках.

Однако до сих пор решения не были предложены, и вопрос размеров парковочных мест продолжает создавать неудобства для посетителей общественных объектов, страховщиков и дорожных служб, подчеркивают в бюро.

Статистика LTAB показывает, что в 2023 году страховые компании по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) зафиксировали 881 дорожно-транспортное происшествие на общественных стоянках. По этим инцидентам страховщики выплатили 789 000 евро. Самая большая выплата по происшествию на общественнной парковке в прошлом году составила 8725 евро.

Председатель правления LTAB Янис Абашинс отмечает, что четыре месяца спустя, в апреле этого года, был утвержден информационный отчет Министерства смарт-управления и регионального развития (VARAM) о инициативе LTAB, направленной на разработку решений для более безопасной парковки транспортных средств на общественных стоянках.

"Согласно публичной информации, Министерство сообщения по-прежнему планирует привлечь экспертов для пересмотра нормативных актов, что может означать, что реальная работа по решению проблемы еще не началась", — сказал Абашинс.

Абашинс подчеркивает, что LTAB продолжает работать над тем, чтобы призвать ответственные учреждения пересмотреть нормативные акты в соответствии с современными размерами транспортных средств и интенсивностью движения, установив минимальную ширину парковки в 2,6 метра и длину — 5 метров для одного легкового автомобиля.

В опросе, проведённом LTAB, приняли участие 1007 жителей Латвии.

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