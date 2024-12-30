Латвия отказала в предоставлении убежища гражданину России, который утверждал, что российские власти планировали отправить его воевать в Украину, следует из публично доступного судебного решения.

Гражданин России в мае этого года обратился в Государственную пограничную службу с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса. Заявитель утверждал, что он и его близкие в России подвергаются нападениям и угрозам для жизни.

Изначально в интервью гражданин РФ в качестве причины подачи запроса на убежище указал, что в России он получил несколько повесток. Мужчина утверждал, что его безопасность и жизнь находятся под угрозой, так как его собирались отправить на войну в Украину. Также он указал, что у него есть проблемы психического характера, он может нанести себе вред и использует специальные лекарства.

В последующих интервью мужчина заявил, что в России он был политически активен, участвовал в трех митингах и публиковал записи в социальной сети, в которых выступал против войны и коррупции.

Управление по вопросам гражданства и миграции (PMLP) осенью отказало в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса. Управление аргументировало свой отказ тем, что мужчина подал заявление на убежище только 4 мая 2024 года, когда был задержан в аэропорту Риги, пытаясь выехать в Черногорию с поддельным разрешением на пребывание в Польше. Мужчина не проявил интереса к получению убежища ни в 2021 году, когда отдел разрешений на пребывание PMLP аннулировал его временное разрешение на пребывание и он добровольно вернулся в Россию, ни уже в 2023 году, при въезде в Латвию.

Не согласившись с решением управления, мужчина подал заявление в административный районный суд. В суде он аргументировал, что его семья — мать и бабушка — живет в Латвии, а сам он женат на гражданке Латвии.

Суд отклонил его заявление. Суд, в частности, не нашел оснований для вывода, что заявитель может быть признан лицом, чьи политические убеждения или деятельность могут стать основанием для его возможного политического преследования в России. То есть, из материалов дела не следует, что в данном случае существует основание для констатации активного выражения политического мнения заявителя.

Суд не усмотрел оснований для сомнений в том, что заявитель несколько раз мог участвовать в митингах, организованных Алексеем Навальным, а затем — в антивоенном митинге, однако, как свидетельствует общедоступная информация, в этих акциях принимали участие тысячи людей, и материалы дела не указывают на то, что заявитель индивидуально открыто делился своим политическим мнением, например, в социальных сетях.

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