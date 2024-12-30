В понедельник, 30 декабря, на трех латвийских метеостанциях — в Риге, Бауске и на Колке — были побиты рекорды тепла последнего дня декабря, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На Колке утром 30 декабря температура поднялась до +8,4 градуса, а к 11 часам воздух остыл до +2,4 градуса.

В Риге в первой половине дня 30 декабря было зафиксировано +7,9 градуса. Предыдущий рекорд тепла 30 декабря в столице был зафиксирован в 2019 году и составил +7,8 градуса.

В Бауске в середине дня 30 декабря столбик термометра поднялся до +7,7 градуса по Цельсию.

С северных регионов в Латвию поступает более холодный воздух, и ветер начинает стихать. Во второй половине дня и вечером местами, особенно в Видземе, на автодорогах может образоваться гололед.

Самые сильные порывы ветра — до 22,5 метра в секунду — были зафиксированы в Вентспилсе.

Ранее сообщалось, что в этом году в Латвии было зафиксировано всего семь новых рекордов холода, в то время как количество побитых рекордов максимальной температуры воздуха до 28 декабря составило 324.

Декабрь стал одиннадцатым месяцем подряд с температурой воздуха выше нормы. 2024 год является одним из двух самых теплых в истории метеорологических наблюдений Латвии; средняя температура воздуха в этом году составила около +8,8 градуса — аналогично 2020 году.

Климатическая норма средней годовой температуры по климатическому стандарту (средняя температура 1991–2020 годов) для Латвии составляет +6,8 градуса. Это на 1,1 градуса выше, чем средняя температура для климатического референтного периода 1961–1990 годов.

Ученые прогнозируют, что во второй половине века средняя температура воздуха в Латвии может превысить +10 градусов. Однако существует вероятность, что под воздействием глобального потепления, таяния ледников и увеличения количества осадков, может прекратиться течение морских струй в Атлантическом океане, что приведет к резкому падению температуры в Северной Европе.

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