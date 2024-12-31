В своем уже втором Новогоднем поздравлении премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") процитировала слова главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука о Латвии - "Вы, может быть, не большая страна, но вы - великая нация". Вера, надежда и любовь дадут нам силы заботиться о Латвии, сказала глава правительства.

Первые кадры Новогоднего поздравления премьера - Эвика Силиня, держа на руках собачку, украшает елку. Первая часть выступления была общечеловеческой:

"В канун Нового года мы оглядываемся на пережитое в этом году, и одновременно смотрим в будущее. Думая о том, что мы хотим в следующем году, будем держать в сердце самые важные ценности — веру, надежду и любовь. Это даст нам силы заботиться о нашем главном сокровище — о стране, которая является нашим домом. Что для каждого из нас дает настоящее чувство дома? Это может быть какая-то личная вещь, запах, драгоценное воспоминание или ужин в теплом кругу любимых и близких. Дом мы прежде всего создаем в наших сердцах, что заставляя стремительнее биться и истории становления нашего государства. Каждый из нас — часть чего-то большего. Латвия формируется из людей, их мечтаний и их дел".

Премьер поблагодарила всех, кто " день за днем укрепляет наш дом — Латвию, делая ее более безопасной, красивой и процветающей", и по традиции сказала спасибо тем, кто работает в праздники - в том числе, оперативных службам.

"Главная задача правительства — работать на благо людей", - обозначила Силиня, перейдя к политической части речи.

Глава правительства обещала в 2025 году совершенствовать работу госучреждений, делая их доступными для людей. Напомнила о важности активного гражданского общества и о том, что весной в ходе Большой Толоки мы будем наводить порядок на своей земле. Силиня выделила такие события следующего года как выборы в самоуправления, Вселатвийский праздник песни и танца школьников, Чемпионат Европы по баскетболу, который пройдет в Риге.

"Мы укрепим оборону и безопасность Латвии. Война, начатая Россией в Украине, продолжает влиять на экономику не только Латвии, но и всей Европы. Чем больше мы инвестируем в свое развитие, здоровье и образование, тем более состоятельными и безопасными будем. Это повысит конкурентоспособность Латвии, инвестиции и экспорт, что в свою очередь улучшит благосостояние всех жителей страны. Нам это по силам", - сказала премьер.

"У нас, латвийцев, есть сила духа стремиться к совершенству", - подчеркнула Силиня: "В следующем году я желаю нашим людям чаще гордиться и радоваться достижениям как своими, так и других латвийцев. Это дает смелость верить в себя и дает дополнительную энергию, чтобы сделать больше, чем нам кажется, что мы способны. Как сказал о Латвии председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук: "Вы, может быть, не большая страна, но вы — великая нация". Этим сказано все. И даже больше. Поэтому используем это величие, чтобы защищать и развивать процветающую Латвию, которая является частью Европейского Союза и НАТО. Счастливых праздников в ваших домах и счастливого Нового года!".

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