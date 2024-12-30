Бюджет Канцелярии президента в следующем году будет на 86 897 евро больше (увеличится на 1%), чем в 2024 году, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Увеличение бюджета главным образом основано на дальнейшей реализации двух приоритетных мер, начатых в прошлом году, а также на выполнении положений нормативных актов, сказал Дрегерис.

Он пояснил, что, например, на визиты с участием бизнесменов и кампанию по лоббированию кандидатуры Латвии на место непостоянного члена Совбеза ООН выделено дополнительно 42 400 евро, а на работу Президентской комиссии по развитию латвийской науки и экономической конкурентоспособности - еще 31 000 евро.

Бюджет Канцелярии президента в 2025 году составит 8 784 482 евро, тогда как в этом году он составлял 8 697 585 евро, а в 2023-м - 7 038 718 евро.

Дрегерис отметил, что в бюджете Канцелярии президента на 2025 год запланировано несколько основных статей. Это товары и услуги для обеспечения деятельности главы государства и его канцелярии на сумму 1 837 610 евро.

Задачей Канцелярии президента является обеспечение деятельности и выполнение функций, предусмотренных Конституцией и законами. В эти функции входит международное представительство государства, деятельность в сфере законодательства, деятельность в сфере национальной безопасности и военной деятельности.

Финансирование в размере 2,959 млн евро будет направлено на аренду и содержание объектов недвижимости, резиденции президента в Рижском замке и резиденции в Юрмале, что включает в себя арендную плату от VAS ""Valsts nekustamie īpašumi и выплаты поставщикам услуг (в том числе за электроэнергию, теплоэнергию, водоснабжение).

Дрегерис указал, что следующая позиция – оплата труда, включая социальные отчисления работодателя в размере 23,59%. На эти цели будет выделено 3 207 196 евро. Еще 384 461 евро предназначено для социальных гарантий или пенсий лицам, занимавшим ранее пост президента государства.

Советник президента подчеркнул, что после решения Кабинета Министров установить национальную безопасность единственным приоритетным направлением развития среднесрочного бюджета, Канцелярия не вносила предложения о дополнительном финансировании приоритетных мер на 2025-2028 годы.

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