Состояние российского миллиардера, гражданина России и Латвии Петра Авена, по подсчетам агентства Bloomberg в этом году увеличилось на 1,42 млрд долларов (1,36 млрд евро) и достигло 7,38 млрд долларов.

Авен занимает 395-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. В первую тройку входят предприниматели Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.

Через свою люксембургскую холдинговую компанию LetterOne Авен является совладельцем европейской нефтегазовой компании Wintershall Dea, международной компании мобильной связи Veon, крупнейшей компании мобильной связи в Турции Turkcell и других компаний в сфере здравоохранения и технологий.

Богатство Авена основано на сделке 2013 года, в ходе которой восемь российских миллиардеров и лондонская энергетическая компания BP продали доли в совместном предприятии ТНК-BP крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть". В результате сделки Авен получил 1,9 млрд долларов. Ранее, в 2004-2012 годах в виде дивидендов он получил от ТНК-BP почти 1,3 млрд долларов.

С момента вторжения России в Украину Авен со своей семьей живет в Латвии. ЕС, США, Великобритания и другие страны наложили на него санкции, поскольку считают его приближенным к президенту РФ Владимиру Путину и полагают, что он действовал в интересах Кремля.

Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о введении санкций против Авена 28 февраля 2022 года. По мнению суда, аргументы, выдвинутые Советом ЕС, могут подтверждать связь Авена с Путиным или близкими к нему лицами, но они не позволяют сделать вывод о том, что Авен поддерживал действия или политику, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, или что он оказывал материальную или финансовую поддержку российским должностным лицам, ответственным за аннексию Крыма.

Судебное разбирательство по поводу санкций продолжается.

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