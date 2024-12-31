В 2024 году в Латвии было закрыто 45 учебных заведений, еще 21 учреждение было реорганизовано, сообщает Министерство образования и науки (МОН).

Наибольшие изменения в этом году коснулись Латгале и Курземе, где были реорганизованы или ликвидированы 18 учебных заведений. В Курземе 10 детсадов были присоединены к другим учебным заведениям. В Латгале изменения коснулись в основном начальных школ: десять учебных заведений были закрыты или присоединены к другим школам.

В Видземе было ликвидировано или реорганизовано 13 учебных заведений: семь общеобразовательных начальных школ, две специальные начальные школы, две средние школы и два детских сада.

В Рижском районе ликвидированы или реорганизованы девять образовательных учреждений, в основном начальные и средние школы. В Земгале изменения коснулись восьми учебных заведений.

Решение о создании, реорганизации или закрытии образовательного учреждения принимается самоуправлением. Утвердить это решение должно Министерство образования и науки. Оно оценивает качество работы образовательного учреждения, доступность дополнительного образования, транспортное обеспечение и сеть образовательных учреждений в самоуправлении в целом.

Больше всего решений о реорганизации или закрытии учебных заведений приняли самоуправления Краславы, Лиепаи и Риги - по шесть в каждом.

В этом году также было создан один новый детскад - "Аусеклитис" в Риге.

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