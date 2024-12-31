В понедельник вечером самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс Рига-Вена, был вынужден приземлиться в чешском городе Брно, сообщает австрийская газета Die Presse.

Работа системы глобального позиционирования (GPS) была нарушена, когда самолет находился над Польшей. Самолет Airbus A320 дважды пытался приземлиться в Вене, но проблемы с навигацией так и не были решены. В итоге самолет был перенаправлен в аэропорт Брно, где видимость была лучше. Пассажиров доставили в Вену на автобусе.

С 2022 года в странах Балтии, Северной и Восточной Европы участились случаи глушения GPS. Предполагается, что за этими действиями стоит Россия.

Авиакомпания Ryanair в своем комментарии признала, что у самолета возникли проблемы с GPS, но не стала связывать это с работой "глушилок", отмечает Reuters.

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