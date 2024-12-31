На реализацию политики государственного языка в этом году израсходовано 1,215 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве образования и науки.

452,6 тыс. евро было выделено для расширения возможностей изучения латышского языка различными целевыми группами и улучшение оценки навыков. Начата разработка системы освоения госязыка для взрослых, постепенное внедрение и поддержка учебного процесса.

447,7 тыс. евро было выделено на исследования в области латышского языка. В этом году реализованы четыре проекта государственной исследовательской программы "Леттоника для развития латышского и европейского общества", опубликовано исследование об освоении латышского языка, организован цикл информационно-образовательных мероприятий для школьной молодежи, проведено исследование о ситуации с употреблением латышского языка в Латвии и диаспоре.

На поддержку ливского языка было выделено 100 000 евро, на содействие карьерном росту специалистов по латышскому языку - 80 920 евро, на обеспечение разнообразия ресурсов и методики преподавания латышского языка - 66 000 евро, на целевую коммуникацию с общественностью по вопросам употребления госязыка, работу с молодежью и укрепление престижа латышского языка - 42 500 евро.

23 500 евро было выделено на консультации по вопросам использования латышского языка, подготовку лингвистических заключений, регулярное обновление баз данных. На развитие и укрепление письменного латгальского языка было выделено 2000 евро.

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