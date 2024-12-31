"Пришло время отбросить привычное: "Как будет, так и будет". Нет. Не будет так, как будет. А будет так, как мы решим и как мы сделаем", - сказал в Новогоднем поздравлении президент Латвии Эдгар Ринкевич. "Будем писать нашу латвийскую историю, в которой мы выделяем не ошибки других, а свои поступки. Историю, в которой решения принимаем мы. Историю, в которой главные герои — мы. Историю, в которой правильное время — это всегда наше время. Время нашей Латвии и наших людей. Тогда это уже не будет сказкой, а станет реальностью", - пожелал стране президент.

Приводим перевод Новогоднего поздравления президента на русский язык:

"Вот и ещё один год позади. У каждого свой. Для кого-то пролетел незаметно. Для другого дни тянулись медленно. Для кого-то год был наполнен красивыми событиями. А кто-то чувствует, что время было просто потрачено впустую. Кто-то видел возможности. А у кого-то возникали безнадежность, страх и неопределенность в отношении будущего.

Скорее всего, такие чувства хотя бы на мгновение были у каждого. У меня тоже. Это время, которое иногда действительно хочется перепрыгнуть. Или уйти в зимнюю спячку до весны.

Но у нас нет такой возможности. Однако у нас есть шанс сделать наше время — наше общее время — лучше. Не сидеть сложа руки. Не опускать руки. А взять свою жизнь в свои руки. И жить ее! По-настоящему жить!

Есть множество причин, почему маленькие и большие цели могут остаться недостигнутыми. Но главная и важнейшая причина — если не попробуешь, ничего не получится. Нужно пробовать. Лучше вычерпать пролитую воду, чем ходить вокруг ведра и так и не узнать, что там внутри.

В латышских народных сказках много прекрасного и ценного — они учат доброте и смирению. Они призывают смотреть не на внешнее, а увидеть личность человека. Это очень важные ценности. Нам остается лишь добавить к ним собственные решения и собственный труд.

Пришло время отбросить привычное: "Как будет, так и будет". Нет. Не будет так, как будет. А будет так, как мы решим и как мы сделаем.

Нам не нужен вечный спутник "Ну, а что я могу?". Вместо этого пусть придет "Именно я!".

Обойдемся без удобного "Да я-то ничего". Не "я ничего", а "я могу и делаю".

Пусть в прошлом останется обреченное "А вдруг не получится?". А вдруг получится?

Не будем мириться с несправедливостью. Не будем делать что-то только "ради спокойствия". Ведь настоящий мир может существовать только тогда, когда он основан на справедливости.

Пора отказаться от призывов не наступать на грабли. Ведь иногда нужно наступить. Иногда даже прямо на грабли. И самое главное — наступить туда, куда сами решим. Так высоко и так далеко, как сами решим.

Нам не нужно беспомощно плыть по течению. Мы сами должны создавать это течение. И, как мы видим, в Латвии есть люди, которые могут создать ТАКОЙ поток, за которым следует весь мир. И это неудивительно. Это закономерно. И это вызывает у меня огромную радость.

Дорогие друзья!

В новом году будем создавать новые истории и новые мечты. О нас. О Латвии. О чудесах нашего времени:

О предприимчивых людях.

О смелых людях.

О настойчивых людях.

О любящих людях.

Будем писать нашу латвийскую историю, в которой мы выделяем не ошибки других, а свои поступки. Историю, в которой решения принимаем мы. Историю, в которой главные герои — мы. Историю, в которой правильное время — это всегда наше время. Время нашей Латвии и наших людей. Тогда это уже не будет сказкой, а станет реальностью.

Пусть у всех нас будет много радости и удовлетворения в Новом году. Счастливого 2025-го года!

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