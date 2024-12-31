31.12.2024. Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzruna gadumijā. Foto autors: Jānis Deinats, Valsts prezidenta kanceleja.
Fоtо: JANIS DEINATS

"Пришло время отбросить привычное: "Как будет, так и будет". Нет. Не будет так, как будет. А будет так, как мы решим и как мы сделаем", - сказал в Новогоднем поздравлении президент Латвии Эдгар Ринкевич. "Будем писать нашу латвийскую историю, в которой мы выделяем не ошибки других, а свои поступки. Историю, в которой решения принимаем мы. Историю, в которой главные герои — мы. Историю, в которой правильное время — это всегда наше время. Время нашей Латвии и наших людей. Тогда это уже не будет сказкой, а станет реальностью", - пожелал стране президент.

Приводим перевод Новогоднего поздравления президента на русский язык:

"Вот и ещё один год позади. У каждого свой. Для кого-то пролетел незаметно. Для другого дни тянулись медленно. Для кого-то год был наполнен красивыми событиями. А кто-то чувствует, что время было просто потрачено впустую. Кто-то видел возможности. А у кого-то возникали безнадежность, страх и неопределенность в отношении будущего.

Скорее всего, такие чувства хотя бы на мгновение были у каждого. У меня тоже. Это время, которое иногда действительно хочется перепрыгнуть. Или уйти в зимнюю спячку до весны.

Но у нас нет такой возможности. Однако у нас есть шанс сделать наше время — наше общее время — лучше. Не сидеть сложа руки. Не опускать руки. А взять свою жизнь в свои руки. И жить ее! По-настоящему жить!

Есть множество причин, почему маленькие и большие цели могут остаться недостигнутыми. Но главная и важнейшая причина — если не попробуешь, ничего не получится. Нужно пробовать. Лучше вычерпать пролитую воду, чем ходить вокруг ведра и так и не узнать, что там внутри.

В латышских народных сказках много прекрасного и ценного — они учат доброте и смирению. Они призывают смотреть не на внешнее, а увидеть личность человека. Это очень важные ценности. Нам остается лишь добавить к ним собственные решения и собственный труд.

  • Пришло время отбросить привычное: "Как будет, так и будет". Нет. Не будет так, как будет. А будет так, как мы решим и как мы сделаем.

  • Нам не нужен вечный спутник "Ну, а что я могу?". Вместо этого пусть придет "Именно я!".

  • Обойдемся без удобного "Да я-то ничего". Не "я ничего", а "я могу и делаю".

  • Пусть в прошлом останется обреченное "А вдруг не получится?". А вдруг получится?

  • Не будем мириться с несправедливостью. Не будем делать что-то только "ради спокойствия". Ведь настоящий мир может существовать только тогда, когда он основан на справедливости.

  • Пора отказаться от призывов не наступать на грабли. Ведь иногда нужно наступить. Иногда даже прямо на грабли. И самое главное — наступить туда, куда сами решим. Так высоко и так далеко, как сами решим.

Нам не нужно беспомощно плыть по течению. Мы сами должны создавать это течение. И, как мы видим, в Латвии есть люди, которые могут создать ТАКОЙ поток, за которым следует весь мир. И это неудивительно. Это закономерно. И это вызывает у меня огромную радость.

Дорогие друзья!

В новом году будем создавать новые истории и новые мечты. О нас. О Латвии. О чудесах нашего времени:

О предприимчивых людях.

О смелых людях.

О настойчивых людях.

О любящих людях.

Будем писать нашу латвийскую историю, в которой мы выделяем не ошибки других, а свои поступки. Историю, в которой решения принимаем мы. Историю, в которой главные герои — мы. Историю, в которой правильное время — это всегда наше время. Время нашей Латвии и наших людей. Тогда это уже не будет сказкой, а станет реальностью.

Пусть у всех нас будет много радости и удовлетворения в Новом году. Счастливого 2025-го года!

Эдгар Ринкевич

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