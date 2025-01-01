Рижане и гости столицы весело отмечали Новый год не только у себя дома, но и на улицах Риги.

Для этого были подготовлены концертные площадки на Ратушной площади, на Ливской площади, возле Пороховой башни, а также на других площадках, расположенных в самом сердце столицы Латвии.

Гостей развлекали DJ Ella, DJ Makree, Funky DJ Elegant, DJ PM2AM, DJ Monsta и телеведущий Армандс Симсонс.

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