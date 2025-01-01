Поправки к закону об акцизном налоге предусматривают, что с этого года повышен акцизный налог на топливо, а с 2027 года повышается акциз на алкогольные напитки и табачные изделия.

В результате принятых изменений в 2025 году в госбюджет планируется собрать 42,87 млн евро.

В результате изменения ставок акцизного налога цена одного литра дизельного топлива в 2025 и 2026 годах из-за налогов будет расти на 3,2 цента ежегодно, а на не содержащий свинец бензин - на 2,7 цента ежегодно. Стоимость одного литра автогаза в 2025 и 2026 годах вследствие повышения налогов может последовательно подняться на 1,9 цента.

Расходы на коммерческий транспорт вырастут примерно на 64 цента на 100 километров, если предположить, что средний расход дизельного топлива составляет 20 литров на 100 километров.

С 2027 года для уравнивания ставок акцизного налога со странами Балтии предполагается повысить ставку акцизного налога и на алкогольные напитки, в том числе на пиво, а также на табачные изделия и аналогичные по цели использования продукты, такие как нагреваемый табак, табачные листья, жидкости для электронных сигарет и заменители табака.

Таким образом, по расчетам Минфина, стоимость 0,5-литровой бутылки крепкого алкогольного напитка (содержание алкоголя 40%) в 2027 году может вырасти на 0,15 цента, бутылки вина (0,75 л) - на шесть центов, а 0,5-литровой бутылки пива (содержание алкоголя 5,2%) - на два цента.

Доля налогов (минимальный уровень акцизного налога и применяемая к нему часть налога на добавленную стоимость) на пачку сигарет в 2027 году вырастет на 46 центов, на пачку нагреваемого табака (5,3 грамма) - на 19 центов. Цена 40-граммовой упаковки курительного табака может вырасти на 62 цента, а одной упаковки сигар или сигарилл (10 штук) - на 29 центов.

Уровень налогов на жидкости для заполнения электронных сигарет за упаковку объемом в два миллилитра вырастет на 10 центов, а за упаковку в 10 миллилитров - на 48 центов. Налог на заменители табака, такие как никотиновые подушечки (14-граммовая упаковка), в 2027 году вырастет на 28 центов.

Кроме того, законопроект предусматривает установление лимита на топливо, ввозимое коммерческим транспортным средством из третьей страны в стандартных емкостях, в объеме не более 200 литров. Въезд в Латвию на коммерческом механическом транспортном средстве, объем горючего в стандартных емкостях которого превысит 200 литров, будет запрещен.

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