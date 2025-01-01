На финишную прямую в Сейме выходят поправки к Закону об обороте алкоголя. Первая версия изменений была представлена на общественное обсуждение ещё в июне 2021 года. За три года найти компромисса не удалось. Против — алкоиндустрия и некоторые министерства, сообщает LSM+ со ссылкой на передачу Латвийского радио "Открытые файлы".

Один из спорных моментов — торговля алкоголем на заправках. В ЕС сейчас продажа алкоголя на автозаправках запрещена в Греции, на Кипре, в Нидерландах и соседней Литве. В других странах Европы установлены различные ограничения. Например, в Эстонии на заправках горячительными напитками торговать можно, но самоуправления могут установить исключения. Так, в Таллине на заправках запрещено продавать крепкий алкоголь. Кроме того, алкоголь в торговых точках по всей Эстонии отделён от других товаров и в глаза не бросается.

В Латвии же политика в этом вопросе либеральнее. Отчасти из-за аргументов Латвийской ассоциации алкогольной отрасли: якобы запреты на торговлю алкоголем на заправках исказят конкуренцию, увеличат риск распространения контрабанды и уменьшат поступления в госбюджет, потому что на заправках алкоголь дороже, чем в магазине. К тому же в Латвии нет исследований или доказательств того, что торговля алкоголем на заправках способна существенно повлиять на потребление алкоголя в стране или способствует вождению в пьяном виде.

Отклонили в Сейме и предложение увеличить до 20 лет возраст, с которого можно приобретать алкоголь. Сейчас алкоголь в Латвии можно покупать с 18 лет. Но точку в дискуссии по этому поводу поставили неуверенную. Санита Лаздиня, заместитель руководителя отдела психического здоровья и профилактики зависимостей Минздрава, допустила, что к этому вопросу можно будет вернуться в рамках нового законопроекта.

В борьбе с импульсивными покупками алкоголя, законодатели пытаются усидеть на двух стульях: и здоровье нации не пошатнуть и доходы в госказну не потерять. Однако цифры говорят сами за себя: как уверяет руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Латвии Карина Залите, исследования показывают, что общие убытки, связанные с алкоголем, превышают доходы, полученные от налогов на алкоголь. Чтобы опровергнуть утверждения представителей отрасли об экономической выгоде, Минздрав заказал исследование, в котором впервые в Латвии оценил ущерб от употребления алкоголя.

Каких ещё ждать новшеств в отношении алкоголя? В дальнейшем в местах торговли и оказания услуг нельзя будет предлагать горячительные напитки бесплатно или в качестве дегустации. В местах азартных игр алкоголь можно будет приобретать и употреблять только у бара, а не за игровым столом. Больше не будут продавать крепкие напитки в таре по 0,2. А в местах розничной торговли должна быть предупредительная надпись о вреде употребления алкоголя.

В дальнейшем будет запрещена реклама всех видов цен и скидок на алкогольные напитки во всех СМИ, а также в местах розничной торговли, где продают алкоголь. Одобрены ограничения на рекламу и сбыт, например, на скидки по объёму из серии "покупай больше, плати меньше".

Большая часть ограничений вступит в силу с 1 августа будущего года, если Сейм их поддержит.

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