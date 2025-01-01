C января 2025 года каждому новорожденному жителю Юрмалы самоуправление города будет выплачивать по тысяче евро. По данным Юрмальского самоуправления, это самое большое пособие при рождении ребенка в Латвии.

Как сообщили агентству LETA в муниципалитете, пособие в размере 1000 евро может получить родитель, опекун или усыновитель каждого новорожденного ребенка, родившегося с 1 января 2025-го, основное место жительства которого задекларировано в Юрмале как минимум за 12 месяцев до рождения ребенка.

В 2024 году пособие в Юрмале при рождении ребенка составляло 500 евро, в 2024 году его получили более 440 горожан. Пособие по уходу за новорожденным является одним из видов пособий, которые власти Юрмалы предоставляют семьям с детьми.

Жителям Юрмалы также предоставляется ежегодное пособие в размере 100 евро на поддержку учебного процесса детей от полутора лет, школьников и студентов до 25 лет, обучающихся по очной форме обучения.

Кроме того Юрмальское самоуправление предоставляет бесплатные городские и школьные автобусы, бесплатные поездки на поезде и бесплатные обеды для всех учащихся детских садов и школьников до 12-го класса. Для многодетных семей предусмотрены льготы на посещение культурных, спортивных и образовательных мероприятий и другие формы поддержки.

В будущем заявленная в Юрмале льгота на повышение доступности медицинской помощи для сениоров составит 200 евро в год, тогда как в 2024-м размер этого пособия составлял 150 евро. Юрмала – единственный муниципалитет в Латвии, который предоставляет такую ​​льготу на медицинское обслуживание всем пожилым людям.

Пособие предназначено для того, чтобы помочь пожилым людям покрыть медицинские расходы на здравоохранение - на взносы пациентов и доплаты, медицинское обслуживание, включая стоматологические услуги, лекарства и медицинские товары, оптику, витамины и другие расходы на поддержание здоровья.

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