С 1 января в Латвии зарплаты сотрудников Службы внутренних дел и Управления исполнения наказаний вырастут в среднем на 10%, сообщает агентство LETA.

Поправки, поддержанные правительством, предусматривают повышение в январе вознаграждения сотрудникам Государственной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной пожарно-спасательной службы, Бюро внутренней безопасности и Управления тюрем (IeVP).

Также намерены установить новую премию для сотрудников за выполнение определенных функций и задач в размере 300 евро до вычета налогов.

Зарплаты сотрудников будут увеличены в среднем на 10%, что не позволит применить решение правительства об ограничении повышения зарплат в бюджетной сфере до 2,6% в этом секторе.

Ежемесячные оклады будут повышены целевым образом, с меньшим процентным повышением для высших групп месячных окладов, то есть повышение составит 5% для руководителей и заместителей учреждений.

Увеличение зарплаты коснется и повышения других видов компенсаций, таких как надбавки за сверхурочную работу, работу в праздничные дни, работу в ночное время, а также льгот.

Новое ежемесячное довольствие и увеличенная ежемесячная зарплата по сравнению с прежней зарплатой будут представлять собой более высокий процентный рост для групп с самой низкой зарплатой, чем для групп с более высокой зарплатой. Например, средний прирост зарплаты для курсантов составит 53%.

Для повышения зарплат в среднем на 10% и введения новой премии МВД и Минюста на 2025 год и далее выделено дополнительное финансирование в размере 86,9 млн евро. При этом МВД причитается 75,2 млн евро, а Минюсту - 11,68 млн евро.

Меры по увеличению зарплат направлены на повышение конкурентоспособности оплаты труда в целях содействия мотивации должностных лиц, их удержанию на службе, а также привлечение новых сотрудников. Это позволит усилить выполнение функций учреждений МВД и администрации тюрем.

Внутренняя и внешняя национальная безопасность была объявлена ​​единственным приоритетом бюджета Латвии на 2025 год.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !