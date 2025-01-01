В Рижском родильном доме первым в этом году на свет появился мальчик, сообщает агентство LETA со ссылкой на столичный роддом.

Первый ребенок в 2025 году в Рижском роддоме родился 1 января в 13.38. Это был мальчик весом 3525 граммов и ростом 53 сантиметра. Дома его ждет старший брат, который также родился в Рижском роддоме.

А в Елгавской городской больнице первой в этом году родилась девочка. Амелия появилась на свет 1 января в 9.50. Вес девочки составляет 3775 граммов, рост - 51 сантиметр. В Елгавской больнице также сообщили, что за весь прошлый год здесь приняли 640 новорожденных.

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