В настоящее время не используются все возможности для экономии денег, заявила спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян) в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Отвечая на вопрос о том, насколько успешно реализуется политика экономии, она сказала, что когда у государства меньше доходов, чем хотелось бы, приходит время возможностей.

"Во времена возможностей мы всегда должны более критически смотреть на себя - на что мы тратим, как мы тратим, каковы приоритеты и, возможно, от чего мы должны отказаться", - сказала она. По его словам, в настоящее время используются не все возможности.

Миериня отметила, что хотелось бы принимать больше решений, важных для страны, в том числе в долгосрочной перспективе. Она признала, что приоритет обороны очень важен, но в то же время "люди живут здесь, сегодня и сейчас". Например, вопросы, связанные со здравоохранением и образованием, придется решать уже в этом году, подчеркнула она.

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