Только 1,1% респондентов считают, что качество жизни в Латвии в прошлом году значительно улучшилось по сравнению с 2023 годом, а еще 14,3% считают, что качество жизни немного улучшилось. Однако большинтсво жителей по-прежнему полагают, что качество жизни немного ухудшилось. Такого мнения придерживаются 30,3% опрошенных. Между тем, 11,7% жителей считают, что за год качество жизни существенно ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра SKDS, проведенного по инициативе передачи Kas notiek Latvijā? ("Что происходит в Латвии?"), сообщает LSM.lv.

В опросе приняли участие 1003 жителя Латвии в период с 30 ноября по 9 декабря.

39,2% респондентов отметили, что качество жизни в Латвии не изменилось, а 3,4% не смогли дать конкетного ответа.

Больше всего улучшений качества жизни в этом году видят молодые люди - в возрастных группах 18-24 года и 25-34 года. Так считают 26% и 20% опрошенных соответственно. Однако следует учитывать небольшую выборку респондентов. В этих возрастных группах меньше всего опрошенных, которые считают, что качество жизни значительно ухудшилось.

Для людей старше 55 лет качество жизни повысилось только в 10% случаев. Чем старше респонденты, тем чаще они считают, что качество их жизни в прошлом году снизилось.

Среди людей среднего возраста в Латвии 42% опрошенных говорят, что качество жизни снизилось, а среди людей в возрасте 65 лет и старше - даже 50% респондентов.

Что касается уровня образования, то улучшение качества жизни больше всего ощутили респонденты с высшим образованием - 20%, а среди тех, кто имеет среднее образование, - 14%. Однако 41% и 42% респондентов соответственно считают, что качество жизни в 2024 году ухудшилось.

Качество жизни больше повысилось у людей, которые в семье говорят на латышском языке. Таких было 17% респондентов. В свою очередь, 42% представителей этой группы считают, что в 2024 году качество жизни ухудшилось.

Уровень дохода подчеркивает различия в качестве жизни. Только 8% респондентов с низкими доходами считают, что качество их жизни улучшилось. Для людей со средним или высоким уровнем дохода этот показатель в два с половиной раза выше - 23% и 21% случаев соответственно. Эта группа также реже отмечает ухудшение качества жизни. Между тем, качество жизни людей с низким и средне-низким доходом ухудшилось у 52% и 51% респондентов соответственно.

Если говорить о месте проживания респондентов, то качество жизни значительно улучшилось у жителей Риги - так считают 25% опрошенных рижан. В то же время среди жителей других городов и сел таких только 10% и 12% соответственно. Эти группы чаще говорят, что качество жизни ухудшилось - в обоих случаях таких было 48% респондентов.

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