В этом году завершил свою работу информационный телефон Департамента благосостояния 80005055, сообщили агентству LETA в отделе внешних коммуникаций Рижской думы. Жители смогут в дальнейшем получить информацию о порядке получения социальных услуг и социальных пособий, позвонив по телефонам Рижской социальной службы 67105048 или 25770080, либо написав на электронную почту "soc@riga.lv".

Записаться на прием к социальному работнику можно через сайт департамента "ld.riga.lv". Документы, подписанные электронной подписью, можно отправить на "soc@riga.lv".

Также сообщается, что в будущем в Риге планируется развивать центры поддержки клиентов и консультации по социальным вопросам.

Информационный бесплатный телефон Департамента благосостояния был создан 24 марта 1999 года, чтобы жители Риги могли быстро получить точную, исчерпывающую, доступную и понятную информацию по вопросам социальной помощи и здравоохранения.

Это позволяло рижанам своевременно и в полном объеме получать социальные услуги. Большое значение для популярности телефона имела квалификация сотрудников, которые были специалистами в области социальной работы.

В течение 11 месяцев 2024 года было получено почти 10 000 звонков. В начале работы телефона в день принималось в среднем 30–35 звонков, а в холодные месяцы года их количество превышало 100 звонков в день.

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