После двухлетнего перерыва в Латвии снова можно будет наблюдать видимые солнечные и лунные затмения, сообщили агентству LETA в Латвийском астрономическом обществе (LAB).

В этом году два солнечных и два лунных затмения будут видны в разных уголках мира. В Латвии будет хорошо видно одно частичное солнечное затмение и одно полное лунное затмение.

14 марта в Латвии незадолго до захода Луны можно будет наблюдать начальную полутеневую фазу полного лунного затмения. Однако увидеть его будет сложно, поскольку Луна будет находиться очень близко к горизонту. 29 марта в Риге с 12.52 до 14.18 можно будет наблюдать солнечное затмение. В пик затмения в 13.36 будет закрыто чуть больше одной пятой части диска Солнца. 7 сентября можно будет наблюдать полное лунное затмение. В Риге полная фаза затмения начнется в 20.30, максимум - в 21.12. Полная фаза закончится в 21.53, а частичная - в 22.57.

В этом году также будут хорошо видны все самые яркие планеты Солнечной системы - Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. В январе на вечернем небе можно будет наблюдать так называемый парад планет, когда в бинокль или небольшой телескоп можно будет увидеть Уран и Нептун вместе со всеми четырьмя самыми яркими планетами.

Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, будет видна по вечерам около 8 марта, а наилучшая утренняя видимость - около 7 декабря. Венера, самая яркая планета Солнечной системы, будет видна по вечерам с января до середины марта, а с июня по октябрь - по утрам перед восходом Солнца, низко на горизонте. Марс будет хорошо виден высоко в небе всю ночь до весны и по вечерам с апреля до середины июня. Юпитер будет виден высоко в небе по вечерам с января по апрель, по утрам и во второй половине ночи с августа по октябрь и всю ночь с ноября до конца года. 12 августа утром Юпитер и Венера будут находиться в соединении, причем расстояние между двумя самыми яркими планетами составит 0,9 градуса.

Кольца Сатурна, напротив, будут обращены к плоскости орбиты Земли с марта по ноябрь, поэтому их можно будет увидеть только как узкую линию по обе стороны от диска Сатурна в мощный бинокль или небольшой телескоп, сообщает LAB. Сатурн будет виден по вечерам с января до середины февраля, во второй половине ночи в июле и августе, всю ночь в сентябре и октябре и по вечерам с ноября до конца года.

Пики самых активных метеорных потоков - Квадрантид, Персеид и Геминид - ожидаются 3 января, 12 августа и 14 декабря соответственно. LAB ожидает, что в этом году в Латвии можно будет увидеть северное сияние, так как на Солнце ожидаются сильные вспышки во время пика солнечной активности.

LAB объединяет профессионалов астрономии и заинтересованных лиц для популяризации астрономии. Члены общества участвуют в издании журнала Zvaigžņotā Debess, проводят небесные наблюдения на Астрономической башне Латвийского университета и организуют регулярные информативные встречи.

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