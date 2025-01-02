Из-за повреждения стрелки в четверг, 2 января, были отменены два поезда на линии Скулте, сообщило акционерное общество Pasažieru vilciens.

Компания информирует, что на участке Саулкрасты-Скулте отменен поезд Рига-Скулте, который должен был прибыть в Скулте в 11:47, а на участке Скулте-Саулкрасты отменён поезд Скулте-Рига, с отправлением из Скулте в 12:16.