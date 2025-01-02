В этом учебном году из 47 педагогов, которые недостаточно владели латышским языком, 32 педагога работали в образовательных учреждениях Риги, сообщили агентству LETA в Государственной службе качества образования (IKVD).

До конца декабря Центр государственного языка зафиксировал недостаточные знания латышского языка в 20 учебных заведениях. Из них 16 были общеобразовательными школами, 3 — спортивными школами и одно учреждение дополнительного образования для детей и молодежи.

Больше всего педагогов с недостаточными знаниями государственного языка было зафиксировано в Риге — 32 педагога. В Вентспилсе таких было 4 педагога, в Резекненском крае и Лиепае — по 3 педагога, в Аугшдаугавском крае — 2 педагога, а также по одному педагогу в Даугавпилсе, Резекне и Саласпилсском крае.

Из 47 педагогов с недостаточными знаниями государственного языка, 15 были уволены, 14 — отстранены, а еще 18 - временно нетрудоспособны.

Это второй учебный год, когда в дошкольных учреждениях и в основном образовании процесс обучения постепенно реализуется только на государственном языке — к ученикам 1, 4 и 7 классов присоединились также ученики 2, 5 и 8 классов. С 1 сентября 2025 года только на латышском языке будут учиться также ученики 3, 6 и 9 классов.

До этого обучение только на латышском языке уже проводилось в средних школах - 10-12-х классах.

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