В Рижском роддоме в 2024 году родились 1958 девочек и 2001 мальчик, сообщает агентство LETA. Самым урожайным месяцем был март, а днем - 25 июля, когда родились 20 малышей.

Также детей, рожденных в Рижском роддоме в прошлом году, 110 — украинские дети, а всего с начала войны в столице родились 264 ребенка у жителей Украины.

В то же время 19% семей, которые встретили пополнение в Рижском роддоме, стали родителями третьего, четвертого, пятого или шестого ребенка в семье. В декабре этим семьям роддом предложил бесплатное пребывание в семейной палате, и эту возможность использовали 46 многодетных семей.

Оплачиваемым пребыванием в семейной палате также воспользовались родители первого ребенка, рожденного в 2025 году.

Как уже сообщалось, с декабря прошлого года в Рижском роддоме матери, ожидающие третьего и последующих детей, могут бесплатно пребывать в семейной палате.

В семейной палате вместе с матерью и новорожденным может находиться также отец ребенка или другой близкий совершеннолетний человек. В родах может участвовать любой близкий совершеннолетний — отец ребенка, сестра, мать или другой родственник. Сопровождающему лицу необходимо предъявить удостоверение личности (паспорт или ID-карту) и результат визуального обследования грудной клетки, проведенного в течение последнего года. Близкий человек также может присутствовать при операции кесарева сечения, уточняют в роддоме.

В роддоме имеется 34 семейные палаты, которые в текущих демографических условиях в большинстве случаев предоставляют возможность размещения всем желающим семьям. Однако в дни с большим количеством родов существует вероятность, что семейная палата будет недоступна, сообщают в роддоме.

Услуга является частью программы лояльности клиентов Рижского роддома, созданной для поддержки молодых семей и стимулирования планирования большего числа детей. Программа лояльности клиентов была запущена в 2023 году, и первыми ее клиентами в январе стали родители тройняшек — семья Дабиньшей и семья Сардовых, которые в марте бесплатно разместились в семейной палате.

В рамках программы для будущих и молодых родителей также организуются бесплатные занятия и лекции как очно, так и дистанционно.

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