Со 2 января в Риге действует новая система учета и контроля оплаты парковки, обеспечивающая более удобный и экологичный процесс оплаты. Отныне подтверждение оплаты парковки будет доступно в виде электронного чека, который можно получить, отсканировав QR-код, по электронной почте или на сайте Rīgas Satiksme. Об этом сообщает Rīgas satiksme.

Оплатить любую зону можно будет в любом автомате, а также с помощью SMS-сообщения и мобильного приложения. Планируется, что с апреля 2025 года карты жителей можно будет выдавать дистанционно.

С этого момента подтверждением оплаты парковки будет являться электронный чек. После подтверждения сделки по оплате парковки можно получить электронный чек наиболее удобным способом:

Сосканировать QR-код - на экране автомата для оплаты парковки появится QR-код, сосканировав его, можно будет скачать на смартфон электронный чек;

По электронной почте - для этого на экране нужно выбрать опцию "Отправить по э-почте" (Sūtīt e-pastā) и ввести свой адрес электронной почты;

На сайте - www.rigassatiksme.lv, в разделе "Парковки" (Autostāvvietas).

Rīgas satiksme отмечает, что если оплаченное время истекло, а рядом нет автомата той зоны, где припаркован автомобиль, можно оплатить нужную зону в любом автомате.

После 2 января оплатить парковку также можно будет через SMS-сообщения и специальные приложения.

Карты жителей для оплаты парковки с апреля можно будет оформить и получить дистанционно.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !