Вступили в силу поправки к Закону о дорожном движении, предусматривающие отказ от наклейки со сроком годности технического осмотра транспортного средства. Это значит, что после прохождения техосмотра, наклейка на стекло больше не будет наклеиваться, сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В дальнейшем подтверждением того, что автомобиль прошел государственный технический осмотр и допущен к участию в дорожном движении, будет являться запись в Государственном реестре транспортных средств и их водителей, а также выданный лицу протокол, подтверждающий техосмотр.

CSDD также запустила новую электронную услугу: если ввести регистрационный номер транспортного средства в e-CSDD, можно бесплатно узнать срок годности техосмотра.

CSDD призывает водителей зарегистрироваться в e-CSDD для получения напоминаний и уведомлений, что позволит CSDD своевременно отправлять информацию о приближающемся истечении срока действия техосмотра, а также другие напоминания.

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