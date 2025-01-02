В последнюю неделю декабря немного увеличилось распространение гриппа, свидетельствуют обобщенные Центром профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) данные.

На прошлой неделе в практиках семейных врачей зарегистрировано 56 случаев гриппа, главным образом, в Риге. Еще три случая гриппа зарегистрированы в Валмиерском крае и столько же в Лиепае.

Интенсивность гриппа на минувшей неделе немного увеличилась, но в целом оценивается как низкая, отмечает ЦПКЗ.

На прошлой неделе лабораторно подтверждено 67 случаев Covid-19.

За неделю было проведено 863 теста на Covid-19. Доля положительных тестов достигла 7,8%, что чуть больше, чем неделей ранее, когда доля положительных тестов достигла 5%.

С диагнозом Covid-19 на прошлой неделе было госпитализировано 56 новых пациентов. Всего на прошлой неделе в больницах лечились 96 пациентов с инфекцией Covid-19, у 37 из них эта инфекция была основным диагнозом. Тяжелый ход заболевания у одного пациента.

На предыдущей неделе зарегистрировано пять смертей пациентов с диагнозом Covid-19.

Как сообщалось, с 18 декабря ЦПКЗ объявил в Латвии начало эпидемии гриппа.

ЦПКЗ напоминает, что против гриппа по-прежнему рекомендована вакцинация, так как распространение гриппа может продолжаться вплоть до конца мая.

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