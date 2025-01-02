Госполиция начала ведомственную проверку по факту оборвавшегося исполнения гимна Латвии в Даугавпилсе, на площади Виенибас, во время празднования Нового года. Об этом сообщает телепрограмма Panorāma.

В полночь началось исполнение гимна Латвии, но внезапно гимн оборвался и вскоре включили следующее видео — речь мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша.

Глава Даугавпилсского муниципального предприятия Vienības nams Диана Солдане пояснила, что проблема с воспроизведением гимна была технической, и этот вопрос будут оценивать соответствующие учреждения.

Солдане отметила, что государственный гимн не был отключен умышленно для того, чтобы его оскорбить.

Известно, что для исполнения гимна использовался беспроводной мобильный интернет.

Представитель SIA Latvijas mobilais telefons (LMT) указал, что место в Даугавпилсе, где проводилось праздничное мероприятие, имеет стабильное покрытие мобильной связи, обеспечиваемое близлежащими базовыми станциями, однако организаторам мероприятия нужно было учитывать, что в новогоднюю ночь там будет много желающих воспользоваться Интернетом прямо в полночь.

В Даугавпилсском самоуправлении указали, что помехи связи ощущались в ту ночь не только на площади, но и у других жителей Даугавпилса.

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