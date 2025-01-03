Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 3 января, во второй половине дня ожидается существенное усиление ветра. В ряде районов Латвии, где скорость ветра будет достигать 20-24 м/сек, объявлено желтое предупреждение. В Курземе уже объявлено оранжевое предупреждение, в Лиепае - уже метель с молниями.

По шкале Бофорта, данный ветер соответствует сильной буре (шторму) и полной буре (сильному шторму) и жестокой буре (жестокому шторму). Усиление ветра будет сопровождаться сильным снегопадом.

В данных погодных условиях ветер может срывать черепицу и трубы, также могут падать деревья и столбы. В ожидании возможных повреждений линий электропередачи, нанесенных стихией, AS Sadales tīkls объявило высший уровень оперативной готовности.

Жителей просят соблюдать осторожность особенно вблизи линий электропередачи.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение из-за сильного снегопада в Курземе.

Сегодня вечером и ночью на субботу в большинстве районов страны ожидается снег, местами снежный покров увеличится на 5 сантиметров.

В западной части Латвии прогнозируется очень сильный снегопад, метель, местами снежный покров увеличится более чем на 10 см.

Предупреждение будет действовать с сегодняшнего дня с 17:00 до субботы 8:00.

Как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, на многих территориях будет затруднено движение транспорта на дорогах и железнодорожных путях, а также воздушное сообщение. Передвижение пешеходов и другие уличные активности также будут сильно затруднены. Снегопад и метель вызовут образование снежных заносов.

Видимость во время снегопада и метели будет значительно ухудшена. Снегопад и мокрый снег могут привести к обрыву веток деревьев и повреждению линий электропередач.

Синоптики сообщают, что в ближайшие три часа уровень воды в Лиепае поднимется до +105...+134 сантиметров. Желтое предупреждение действует с пятницы 17.15 до субботы 5:00.

В соцсети "X" (ранее - Twitter) энтузиаст метеорологии Мартин Бергштейнс сообщил, что в Лиепае в 16:56 началась метель с разрядами молнии. Также несколько жителей Лиепаи в социальных сетях сообщают о сильной метели.

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