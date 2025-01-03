С 1 января начала действовать новая модель формирования наценки на лекарства. Реформа предусматривает единую фиксированную наценку для всех компенсируемых и рецептурных препаратов на упаковку, фиксированную наценку для аптек в трех ценовых категориях, а также ряд других изменений. По замыслу Министерства здравоохранения, реформа должна была привести к снижению цен на лекарства. На практике, как указывают представители фармацевтической отрасли, некоторые, прежде дешевые, медикаменты, напротив, подорожали, существует риск притока на наш рынок незарегистрированных препаратов из Литвы. С 1 января рецепты выписываются только в электронном виде, творится неразбериха с бумажными рецептами, оставшимися у пациентов.

Суть реформы

Новая модель наценки предполагает отказ от непрозрачного процентного подхода к наценке для оптовых поставщиков и аптек, что могло мотивировать аптеки продавать пациентам более дорогие лекарства, а не аналогичные по эффективности, но более дешевые. Вместо этого была введена одна фиксированная наценка для всех компенсируемых и рецептурных препаратов за упаковку, независимо от цены для оптовых поставщиков, а также фиксированная наценка в трех ценовых группах для аптек - так объясняло ранее суть реформы агентству LETA Министерство здравоохранения.

Согласно новой модели цен на лекарства, для оптовых поставщиков установлена фиксированная наценка в размере 0,5 евро за распространение одной упаковки рецептурного лекарства. Также введена плата за обслуживание рецептов — жители должны оплачивать 0,75 евро за рецепт, а государство доплачивает аптечным сетям по 0,75 евро за каждое обслуживание рецепта. Те аптеки, которые являются единственными в населенных пунктах, получат доплату от государства в размере 1,75 евро.

Цена производителя не должна превышать цену в Литве и Эстонии, а цена в аптеке на рецептурные лекарства вне системы компенсации должна быть такой же, как в самой системе компенсации.

Национальная служба здравоохранения сообщила порталу LSM, что новые принципы формирования цен на рецептурные медикаменты должны снизить цен на самые дорогостоящие такие препарата на 15-20%. На то, что систему формирования наценки нужно реформировать, указывал и Совет по конкуренции, и Госконтроль, и Всемирная организация здравоохранения. При этом указывалось, что лекарства в Латвии дороже, чем в остальных странах Балтии.

Реформа предусматривала и то, что с 1 января этого рецепты будут выписываться только в электронном виде. Право выписывать рецепты получили также медсестры и акушерки. Рецепты в бумажной форме будут выписываться только в определенных случаях.

Как все произошло в реальности

Хотя Министерство здравоохранения ставило цель добиться снижения цен на лекарства, на практике - некоторые медикаменты подорожали, отмечают представители фармацевтической отрасли. Причем дороже стали самые дешевые рецептурные препараты, которые составляют основную часть ежедневного ухода за пациентами, и это вызывает особое недоумение у пациентов.

С 1 января для всех лекарств в Латвии установлена единая плата за распространение — 50 центов. Однако препараты отличаются. Например, некоторые можно хранить только в холодильнике, есть и ограничения по транспортировке. Поэтому фармацевтическая отрасль указывает и на неопределенность в отношении долгосрочной доступности медикаментов уже в ближайшем будущем.

Неясно, что делать с бумажными рецептами, которые остались на руках у пациентов еще с прошлого года. В случае, если в аптеку приходит пациент с таким рецептом, то фармацевт забирает этот рецепт и вводит всю информацию в электронном виде. Вроде бы это даже удобно. Но на практике фармацевт должен, введя информацию, закрыть рецепт, вне зависимости от того, может ли пациент приобрести все выписанные медикаменты сразу. То есть, финансовое положение позволяет пациенту купить лекарства на месяц, а выписаны медикаменты на три месяца. В этом случае пациенту придется идти к врачу за новым рецептом.

К тому же в первые дни января наблюдались сбои в системе электронного здравоохранения, что значительно усложнило работу фармацевтов и вызвало недоумение у пациентов, сообщает LSM.

Почему так получилось?

В Латвии сейчас объективно установлена самая низкая наценка на лекарства - 50 центров - во всем Европейском союзе, признал в интервью LSM член правления Национальной ассоциации предприятий по поставке лекарств Янис Либкенс.

Однако надежды на снижение цен на лекарства не оправдались, поскольку значительно выросли цены на препараты, стоимость которых составляет менее пяти евро. Именно эти лекарства чаще всего покупают жители. Следует напомнить, что в Латвии 95% лекарств импортируются, а местные производители обеспечивают лишь 5% лекарств.

Поэтому производители лекарств начали повышать цены. Условие Министерства здравоохранения, что цена рецептурных лекарств в Латвии не должна быть выше, чем в Литве или Эстонии, не выдерживает критики, поскольку в соседних странах бюджет на компенсируемые лекарства на 30% больше. То есть, чтобы понизились цены, само государство должно вкладывать больше своих средств в компенсируемые медикаменты. В этом случае поставщики лекарств были бы заинтересованы снижать цены. Сейчас же существует риск, что из Литвы в Латвию будут ввозить незарегистрированные лекарства.

Либкенс отметил, что значительно сниженные пределы наценки для поставщиков на большинство медикаментов не покрывают фактические расходы на поставку. "Ситуацию ухудшают также меры, предусмотренные в бюджете на 2025 год, которые из-за повышения акциза на топливо и отопление значительно увеличат расходы на транспортировку и логистику", — напомнил Либкенс.

Председатель правления Общества аптек Агнесе Ритене сообщила LSM, что ситуация в аптеках в начале января критическая: "Ещё в последние рабочие дни декабря мы получили новые договоры от Национальной службы здравоохранения, которые угрожают крупными штрафами, если с 1 января будет допущена ошибка".

Однако, по словам Ритене, Министерство здравоохранения не учитывает того, что новая система не может быть идеальной с самого начала, и аптекам нужно время для адаптации, что влечет дополнительные расходы. Еще одна проблема: пациенты, разочарованные ростом цен на привычные препараты вместо обещанного снижения, срывают эмоции на аптекарей.

Что предлагает фармацевтическая отрасль?

Представители фармацевтической и лекарственной отрасли намерены призвать Министерство здравоохранения применять к фармацевтическим услугам пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС). Представители отрасли отметили, что введение сниженной ставки НДС для фармацевтических услуг позволило бы снизить затраты аптек при реализации реформы, пишет агентство LETA.

Также отрасль хочет, чтобы была снижена ставка НДС на сами лекарства и расширен список компенсируемых препаратов, добавив больше диагнозов и медикаментов.

В подготовленных отраслью предложениях также содержится призыв к Министерству здравоохранения обеспечить как минимум трехмесячный переходный период, чтобы аптеки могли адаптироваться к новым условиям.

Кроме того, отрасль указала на необходимость дифференцировать затраты на поставку различных медикаментов, учитывая их особенности хранения и транспортировки.

Одно из предложений - провести оценку ценовой политики производителей, публиковать цены от производителей и ввести механизмы контроля для установления потолков наценки производителей и предотвращения необоснованного повышения цен. Также предложено пересмотреть установленные максимальные пределы затрат для аптек и компаний-поставщиков, чтобы они покрывали реальные расходы, с учетом регулярной индексации.

Отрасль также призывает отменить требование приравнять цены производителей к ценам в Литве и Эстонии, поскольку в ряде случаев это невозможно выполнить из-за налогов, применяемых в стране. Также отмечена необходимость отмены существующего регулирования, которое требует предложений цен производителей для государственных закупок, так как это требование невозможно выполнить, если производитель не участвует в таких закупках.

В подготовленных отраслью предложениях также говорится, что нужно рассмотреть возможность установить обязательство для производителя поставлять лекарства в систему компенсации по более низким ценам, если будет установлено, что цена лекарств производителя в государственных закупках ниже цены в списке компенсируемых препаратов.

Представители отрасли пояснили, что предложения были подготовлены для предотвращения дальнейшего обострения ситуации и обеспечения доступности лекарств и фармацевтических услуг для пациентов в долгосрочной перспективе.

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