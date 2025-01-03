Работа совета латвийской национальной авиакомпании аirBaltic будет оценена на собрании акционеров, которое состоится 21 января этого года, сообщил в социальных сетях министр сообщения Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"). Премьер Эвика Силиня ("Новое Единство") ждет от Бришкенса предложений по стратегическому развитию airBaltic, в том числе - концепцию управления предприятием. В то же время портал LSM сообщает, что в понедельник, 6 января, коалиционные партии могут принять решение о смене руководства аirBaltic.

В четверг, 2 января, напомним, стало известно, что из-за задержек с обслуживанием двигателей самолетов в летний сезон airBaltic отменит 10 маршрутов из Риги - в Абердин, Белград, Клуж-Напоку, Ереван, Гетеборг, Миконос, Приштину, Жешув, Скопье и Ставангер. Из Таллинна на летний сезон будут отменены рейсы в Дубровник и Гамбург, из Вильнюса - в Дубровник, Ибицу, Родос, Кишинев, Тель-Авив и Валенсию, а из Тампере - в Родос. Скандал с отменой рейсов грянул в ситуации, когда airBaltic готовится к котировке части акций на бирже (IPO) и ведет переговоры с потенциальным стратегическим инвестором. Глава совета авиакомпании Клавс Васкс заявил, что очередные государственные вложения в airBaltic перед выходом на биржу фактически неизбежны.

В пятницу, 3 января, последовали политические заявления. В частности, министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) заявил, что руководство airBaltic должно уйти в отставку. Портал LSM сообщил, что вопрос о смене руководства авиакомпании станет предметом обсуждения на собрании правительственных партий.

По словам советника премьер-министра по вопросам стратегической коммуникации Элины Лидере, Эвика Силиня заявила, что Министерство сообщения как держатель контрольного пакета авиакомпании должно выполнить поставленные правительством задачи.

"Ответственность за оценку рисков и обязанность действовать как хороший и рачительный хозяин лежит и на самой компании. Поскольку политически мы предоставили министру сообщения свободу действий, я ожидаю от него предложений по дальнейшим действиям, в том числе по управлению компанией", - сказала Силиня.

Политик отмечает, что речь идет о важных для латвийского государства интересах. "Это компания, которая каждый день перевозит тысячи людей из разных уголков мира", - сказала премьер-министр.

Бришкенс подчеркнул, что airBaltic стратегически важная для страны экспортная компания, которая вносит непосредственный вклад не только в авиационную отрасль, но и во всю экономику Латвии. Чтобы продолжить развитие, руководство компании обязалось привлечь 300 миллионов евро частного капитала для реализации своего бизнес-плана.

"Обещания надо выполнять и, если обстоятельства изменятся, всегда иметь четкий план В. Мы оцениваем работу совета и, в частности, его председателя Клавса Васкса, по результатам, по правильной и своевременной коммуникации и способности управлять компанией даже в сложные времена", - написал в "X" Бришкенс.

Air Baltic ir valstij stratēģiski nozīmīgs, eksportējošs uzņēmums, kas nes tiešu pienesumu ne tikai aviācijas nozarei, bet visai Latvijas ekonomikai. Lai uzņēmums turpinātu augt, tā vadība ir solījusi piesaistīt 300 miljonu eiro privātā kapitāla sava biznesa plāna realizācijai.… — Kaspars Briškens (@Briskens) January 3, 2025

Кризис доверия к airBaltic углубляет хаотичная коммуникация

Возникший кризис доверия к авиакомпании airBaltic усугубляется хаотичной и несогласованной между государством как акционером и компанией коммуникацией, заявил, в свою очередь, агентству LETA основатель и член правления организации Civilian Resilience Nordic (CIREN,) Янис Ванагс, который прежде был вице-президентом airBaltic.

Ванагс подчеркнул, что кризис доверия может перерасти в полномасштабный, долгосрочный структурный кризис, который снизит стоимость компании как актива.

Эксперт пояснил, что кризис доверия был вызван рядом событий - запланированным, но еще не осуществленным сокращением акционерного капитала, затянувшимися переговорами о привлечении инвестора и планируемым первичным публичным размещением акций (IPO), а также объявлением airBaltic в четверг о сокращении количества рейсов в летний сезон.

В целом это привело к кризису доверия как со стороны общественности, так и со стороны государства как акционера, в результате политики заявили о необходимости смены руководства компании. Ванагс считает, что все эти действия только углубляют кризис.

Ванагс подчеркнул, что основные принципы правильного антикризисного управления заключаются в том, чтобы сначала признать существование кризиса, а затем заняться его решением, при необходимости привлекая консультантов по антикризисному управлению. Однако в настоящее время все заинтересованные стороны проявляют определенное самодовольство, нежелание признавать и преодолевать кризис.

Ванагс напомнил, что airBaltic имеет хороший опыт преодоления кризисов, которые могли ранее привести к закрытию компании. Однако нынешние события показывают, что даже предыдущий опыт преодоления кризисов не защищает компанию от новых, сказал Ванагс.

Он считает, что разрешение кризисов должно быть скоординировано между государством как акционером, правлением и советом компании. "В противном случае, не управляя процессом должным образом, мы загоним себя в угол на переговорах о продаже имущества, что может привести к тому, что компанию придется продавать по неоправданно низкой цене", - сказал Ванагс.

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