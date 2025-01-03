В конце прошлого года в Украине пропал без вести военный из Латвии, сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения (LTV).

Эту информацию подтвердили и в Министерстве иностранных дел (МИД).

Источники LTV в рядах военных допускают, что пропавший однополчанин, возможно, погиб.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в октябре 2023 года в Украине погиб латвийский доброволец. МИД сообщал, что 1 октября 2023 года в зоне боевых действий в Лимане, Краматорском районе, в результате удара дрона погиб гражданин Латвии.

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